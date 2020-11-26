通識科｜葉建源斥教局「謀殺通識科」　教聯會鄧飛：課程重回初心

教育局局長楊潤雄今日（26日）公布通識科精簡課程方案，雖然維持必修必考，但課時將削減一半，並只會設合格及不合格兩級制，同時取消獨立專題探究（IES）。此外，亦會加入須到中國內地考察的要求。 教育界立法會議員葉建源批評，當局的做法是「謀殺了通識科」，以政治考慮凌駕教育專業，促撤回決定。學生組織「教育野」發言人鄭家朗認為，作為一個曾經修讀通識科的學生來說，對目前狀況感到悲哀，擔憂未來的學生很難再從中學習獨立思考。香港教育工作者聯會副主席鄧飛則認為做法適當，又指是「根本性改革」，將課程原形重組本質、重回「初心」，「通識科本身係想以輕鬆方式俾學生學習，但依家有應試壓力，以後可以回到原本設計，唔係要學生讀到金精火眼。」

政府計劃將通識科由七個評級改為「合格／不合格」、削減課時及內容等。（資料圖片）

葉建源批評，教育局的決定並非「小型改動」，而是「大型改造手術」，令通識科面目全非，他形容當局「謀殺了通識科」，以政治考慮凌駕教育專業，為過往的社會動盪找「代罪羔羊」，而非正視施政失誤，通識科成為箇中犧牲品。

葉：摧毀專業領航

他直斥政府完全不考慮課程檢討專責小組建議，完全沒有徵詢持分者的意見，沒有提出實證，甚至連一份修改方案的文件都沒有。他續說，教育局今日公布的方案不是理性決策，「教育局正在摧毀專業領航。」他指出，當局一邊說要減輕課程負擔，但一方面又增加內地考察要求，實際上是增加教師的重擔。

葉建源批評，教育局是次公布並非小型改動，而是「大型改造手術」，令通識科面目全非。（鄺曉斌攝）

葉建源重申，不反對學生到內地交流了解現況，但內地學生經常到海外交流擴闊視野，香港學生反而只能到內地「擴闊視野」，而不能選擇到海外交流，當局的說法難有說服力。他促請教育局收回成命，不要閉門造車。

學生團體「教育野」發言人鄭家朗直言，當局早前刪除通識教科書中的社會政治參與、三權分立等內容，日後教科書更要送審，或會要求學生將中國內地現況倒背如流，因此早已「殺死了通識科的靈魂」。

葉建源說，教育局今日公布的方案不是理性決策，亦非專業領航，「教育局正在摧毀專業領航。」（資料圖片）

鄭家朗認為，在上述背景下，是否必修必考、合格或不合格評級實際已無意義，作為一名曾讀通識科的學生來說，他曾從中獲得學習獨立思考的機會，對現況感到可惜及悲哀，擔憂未來的學生很難再從中吸收相關知識。

通識科由七個評級改為「合格／不合格」、削減課時及內容等。（高仲明攝）

香港教育工作者聯會副主席鄧飛則認為，將通識科的審核及課程更改做法適當，教聯對此表示歡迎。他說，這次更改一種對課程的「根本性改革」，將課程原形重組本質，重回「初心」，「通識科本身係想以輕鬆方式俾學生學習，現時卻有應試壓力，日後可以返回原本設計，唔係要學生讀到金精火眼。」他亦認為，現時的改革並無令通識科「消失」，學生仍要必修必考，好讓學生為接軌海外大學較易「交代」，是一個顧全大局的做法。

對於教育局尚未公布剔的課程部分，鄧飛預計「個人成長及人際關係」單元的內容本身不適合作為考試內容，有機會將被取消。此外，有關於香港單元部分，現時的比重與國家認知比例不平衡，有機會要調整，「香港事件有幾多？無可能同國家、中國比重相同，同埋而家有關政治課題有好多唔成熟地方，點答都有爭議，可能會減少。」

此外，他認為以往中學生會隨校到內地交流，認識中國文化，現時只是將有關交流「學科化」，並非是重大改革，對師生而言並非處理困難或加大課堂壓力。鄧飛又認為，由於課程有所改變下，對課程「生活及社會科」的學習有影響，相信教育局將安排更新其課程內容。