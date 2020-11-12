教育局再取消一教師註冊　葉建源：建制派窮追猛打　懲罰不合比例

教育局今表示，已於本周向一名小學教師發信，基於其教學的嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力，以及完全沒有盡其基本責任備課，認為該名教師並不稱職，因此根據《教育條例》取消其教師註冊。據了解，該老師為可立小學老師，該名教師被指曾在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」向中國發動戰爭。 教育界立法會議員葉建源今日在立法會回應時指，正與律師跟進事件，會就事件提出上訴，認為教育局今次懲罰不合比例，該名教師應有更合理對待。

教育界立法會議員葉建源今日在立法會回應時指，正與律師跟進事件，會就事件提出上訴，認為教育局今次懲罰不合比例。（余俊亮攝）

他說，雖然事件並非涉及政治問題，但在事件曝光後，有建制派不斷窮追猛打，令人質疑教育局是否因壓力而屈服。葉建源又表示，對教育局決定感到憤怒及不理解，並會令其他老師擔心日後是否會遭同樣對待。

對於教育局指涉事教師學科知識上不足，葉建源說，該教師是根據教育電視內容而教，並非無備課，而他在事後已作道歉及更正，教育局卻完全無提及，認為對老師解釋是置若罔聞。

立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬表示，今次事件反映教育制度存在嚴重問題，已非一朝一夕的事，涉事教師在知識上犯下嚴重錯誤，因鴉片戰爭是香港的重要歷史，而事件亦反映學校缺乏監管。