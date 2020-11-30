公務員WFH．持續更新｜政府服務調整總覽　食環潔淨服務維持正常

疫情急速反彈，政府周一(30日)宣布收緊多項防疫措施，公務員亦實施在家工作安排，除緊急、必須的公共服務，政府僱員不需要在寫字樓辦公。至於社會福利署綜援申請等急切服務則盡量維持。各措施將於本周三(2日)起實施，為期兩周。 多個政府部門陸續公布服務調整內容，《香港01》持續更新相關詳情。

食環署街市繼續大致維持正常。（資料圖片/王譯揚攝）

▼食環署公共服務安排▼

食環署提供的公共服務，包括潔淨服務、環境衞生、防治蟲鼠、屠房、公眾街市、小販管理、殮葬服務及各項牌照服務將繼續大致維持正常。食物安全中心亦會繼續監察本港出售的食物，以確保食物安全及適宜食用。 ​

轄下的衞生教育展覽及資料中心，以及食物安全中心傳達資源小組，明日起將會暫停開放，有關場地舉辦的教育及外展活動亦會取消，直至另行通告。

▼發展局文物保育專員辦事處▼

馬頭角道63號的牛棚藝術村明日起暫停開放，直至另行通告。

▼古物古蹟辦事處場地安排▼

明日起暫停開放轄下十個場地：包括尖沙咀香港文物探知館、元朗屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、新田大夫第、沙田王屋村古屋、黃竹坑新圍十號、下白泥碉堡、馬灣芳園書室、大埔上碗窰村碗窰展覽、大嶼山東涌炮台展覽中心及西貢東龍洲炮台展覽中心，直至另行通告。

香港文物探知館前身亦為軍營。（資料圖片/黃舒慧攝）

▼民政事務總署最新服務安排▼

十八區民政諮詢中心將分別於指定日子開放，為市民提供服務，開放時間為上午10時至下午5時。有關各區民政諮詢中心的開放日期，可瀏覽網頁。民政總署遺產受益人支援組將於星期一、三及五上午10時至下午1時和下午2時至5時提供櫃檯和熱線（2835 1535）服務。牌照事務處的辦事處將於星期一、三及五上午10時至下午5時開放；有關酒店、賓館及其他處所和娛樂牌照的申請，盡量經郵寄或電子方式提交。

所有社區會堂及社區中心（除用作社區檢測中心和臨時避寒中心外）暫停開放予申請團體使用。

梁顯利油麻地社區中心是其中一個避寒中心，現用作社區檢測中心。（資料圖／陳浩義攝）

▼司法機構加強社交距離措施▼

由12月7日起將加強現行的社交距離措施，確保法庭在情況許可下繼續安全地處理事務。

法庭聆訊一般將繼續如期進行。就民事程序而言，案件在適合情況下將更廣泛地以替代模式處理，包括遙距聆訊（使用視像會議設施或電話）及／或作書面處理。為善用法庭，法庭聆訊時間或有更改，例如因應法庭指示，或只進行半天聆訊。已排期於12月7日至12月底展開、有陪審團參與的新審訊及有陪審團參與的新死因研訊，法庭將適時就是否需要重新排期聯絡訴訟各方。

由12月7日起，高等法院程序的訴訟各方無需前往法庭收取判詞，會在切實可行的情況下，於宣布同日上載至司法機構網頁。

由12月7日起，各級法院的登記處和會計部將縮短開放時間，經調整後的開放時間，為星期一至五上午8時45分至下午12時30分，及下午2時至5時（公眾假期除外）。因此，登記處和會計部能處理的事務將會減少，等候時間亦會延長。

▼房委會特別公共服務安排▼

房委會發言人宣布，會實施以下服務安排:

＊所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午10時至下午4時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。

＊​以下資助房屋辦事處將於星期一、三及五上午10時至下午4時開放，提供有限度服務：

（一）樂富房委會客戶服務中心及觀塘建生廣場的白表居屋第二市場計劃小組

（二）黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組

（三）黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組

* 樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。

* 樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處將於星期一、三及五上午8時至下午4時開放，處理公屋申請事宜；而已預約的詳細資格審查會面將會如期進行。

* 清拆安置辦事處及重建組分區（白田及美東）辦事處將於星期一、三及五上午10時至下午4時開放，處理有關清拆安置或重建事宜。

* 位於房委會總部地下的收納處將會在星期一至五上午10時至中午12時30分，及下午2時至4時開放，處理租金以外的收納款項服務。

樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。（資料圖片／羅君豪攝）

▼規劃署公共服務最新安排▼

規劃署將只提供必須公共服務，位於北角政府合署十七樓的規劃資料查詢處將繼續提供根據《城市規劃條例》展示的文件供公眾查閱，其他櫃台服務則會暫停，而位於沙田政府合署十四樓的規劃資料查詢處會暫時關閉，不提供公共服務。

位於北角政府合署十八樓的收發處，亦會於辦公時間（星期一至五，上午9時至下午5時）內提供基本服務。

位於中環的展城館將暫時關閉，直至另行通告。

▼城規會秘書處公共服務最新安排▼

城市規劃委員會宣布，公眾可於辦公時間（星期一至五，上午9時至下午5時）內，將根據《城市規劃條例》下提交的文件投入設於北角政府合署十五樓城市規劃委員會（城規會）秘書處接待櫃台的投遞箱。其他櫃台服務在此期間將會暫停。

在這期間公告的規劃申請不會張貼地盤通知。然而，規劃申請通知會繼續在指定報章刊登及上載於城規會網頁。

▼土地註冊處公共服務最新安排▼

土地註冊處調整轄下辦事處開放時間:

交付文書辦理註冊:

星期一至五，上午9時至下午1時30分

辦理其他事宜:

星期一至五，上午9時至下午12時30分

▼禁毒處最新安排▼

香港賽馬會藥物資訊天地暫停開放，直至另行通告。

▼立法會秘書處防疫措施及特別安排▼

立法會秘書處表示，立法會綜合大樓公共申訴辦事處會暫停櫃枱服務，立法會圖書館及檔案館亦暫停。

立法會會議及委員會會議只接待最多10名公眾人士旁聽。

▼環境保護署公共服務最新安排▼

環保署公布，將調整公共服務安排及暫停開放轄下部分公共設施:

1. 環保署一般顧客服務熱線（2838 3111）的即時接聽服務維持有限度運作，時間為星期一至五上午8時30分至下午6時30分，由於減少了接聽員工人數，市民有可能需要等候較長時間。

2. 環保署各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務暫停。

3. 環保署於灣仔告士打道5號稅務大樓34樓的辦事處設置投遞箱，讓市民在辦公時間把有關符合／豁免車輛廢氣及噪音排放標準的申請連同證明文件，放入投遞箱內。修頓中心27樓的辦事處亦會設置投遞箱，讓市民將根據《環境影響評估條例》作出的申請及相關文件放入。

由明日起暫停開放的環保署設施包括：

環保園訪客中心

T•PARK［源．區］訪客中心及T•SPA［源．泉］

WEEE•PARK訪客中心

龍虎山環境教育中心和流動環境資源中心

各回收環保站及回收便利點會繼續開放收集可回收物，其回收流動點（定時定點街站）則會維持有限度服務。

▼勞工處公共服務最新安排▼

勞工處公布，勞資關係科轄下各分區辦事處及職業介紹所事務科會於星期一、三及五提供有限度櫃位服務，勞工處的其他櫃位服務則會暫停。

兩所職業健康診所及職業醫學組會停止開放，已預約服務的人士，將獲通知預約安排。

原訂在12月2日、12月7日、12月10日舉行職業健康公開講座已被取消。

▼廉政公署最新服務安排▼

廉政公署宣布，除提供必須和緊急公共服務的廉署人員外，其他廉署人員由明日起(2日)至12月15日將會留在家中工作。

廉署各分區辦事處期間將暫停服務，廉署24小時舉報中心和舉報貪污熱線會繼續接受貪污投訴和查詢，而其他查詢熱線，包括防貪諮詢服務熱線及商業道德發展中心熱線亦將繼續如常運作。

▼政府檔案處歷史檔案館服務安排▼

政府檔案處宣布，明天起歷史檔案館閱覽室只在星期五（即12月4及11日）上午9時至下午5時45分開放，供已預約借閱館藏的人士使用，並限定每個開放日預約名額為7人，以先到先得形式分配。

香港歷史檔案大樓展覽廳將暫停開放，訪客及公眾教育活動亦會繼續暫停至另行通知。

▼地政總署轄下辦事處最新服務▼

地政總署宣布，地政總署及轄下所有辦事處，只在星期一至五下午1時至5時提供櫃台交收文件、領取已經預約的收地補償及電話查詢服務。

查詢、地圖銷售、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的名單等服務將會暫停。網上服務將會維持正常，市民可經電郵提出查詢及投訴。

▼水務署公共服務安排▼

水務署公布受影響的公共服務安排如下:

＊灣仔客戶服務中心繼續開放，開放時間為星期一至五早上10時至下午4時。大角咀、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心則暫停服務

＊灣仔入境事務大樓43樓的文件管理中心繼續接收提交的文件，開放時間為星期一至五早上10時至下午4時

＊24小時客戶服務熱線2824 5000照常提供各項緊急及一般查詢服務

＊「水知園」（水資源教育中心）暫停開放

＊「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消

水務署表示，風險較高的場所的例行抄讀水錶將會暫停，因而受影響的帳戶，水務署會在例行抄讀水錶恢復後，根據之前和最新實際水錶讀數，將有關用水周期合併計算用水量發出水費單。

▼在職家庭及學生資助事務處最新服務安排▼

在職家庭及學生資助事務處明日起調整服務，學生資助處位於長沙灣政府合署及工業貿易大樓的服務櫃檯服務，維持於星期一至五上午8時45分至下午1時及下午2時至下午5時45分開放，但只接受已網上預約的學生遞交貨款申請，或讓收到通知的成功貸款申請人，到長沙灣的服務櫃檯收取貸款支票。

在職家庭津貼辦事處位於觀塘海濱道的服務櫃檯會繼續在星期一至五上午9時至下午6時開放。

▼法律援助署辦事處特別工作安排▼

法援署宣布，提供緊急和必須的公共服務，以下法援署辦事處將於上午9時30分至下午1時，及下午2時至下午4時30分提供緊急和必須的公共服務:

．諮詢及申請組（位於金鐘道政府合署25樓）

．諮詢及申請組（位於旺角政府合署地下）

．刑事組（位於金鐘道政府合署25樓）

．民事訴訟組 1（位於金鐘道政府合署26樓）

．民事訴訟組 2（位於灣仔稅務大樓30樓）

．訟費核算小組和執行小組（兩小組均位於金鐘道政府合署27樓）

．繳款處（位於金鐘道政府合署27樓）

▼破產管理署提供有限度公共服務▼

破產管理署宣布，明日起各辦事處服務時間不變，但位於金鐘道政府合署高座10樓的公共服務櫃位數目將減少，輪候及處理時間可能會延長。

定於明日或之後的債權人會議、分擔人會議及其延會，會如期舉行。

▼公司註冊處特別工作安排▼

公司註冊處宣布，明日起提供有限度櫃台服務，接收以印本形式交付的文件，以及讓客戶領取成立公司的註冊證明書，而公眾查冊中心只於星期一、三、五的上午9時30分至下午4時開放。

金鐘道政府合署14樓公眾服務大堂及九龍灣「一號九龍」12樓則會在星期一至五上午9時30分至下午4時開放。公司註冊處表示，由於只能提供有限度服務，公共服務的等候時間將會延長，亦需要較長時間處理以印本形式交付的文件。

▼稅務局公共服務最新安排▼

稅務局宣布，明天起只提供中央詢問處、商業登記署、印花稅署及中央電話查詢處必須的公共服務。

以下辦事處的辦公時間為星期一至五，上午9時至中午12時，以及下午1時30分至4時:

1. 中央詢問處 (只限有關離港人士清繳稅項查詢)

2. 商業登記署

3. 印花稅署

中央電話查詢處將於星期一至五，上午9時至下午12時30分及下午1時30分至4時開放。

由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。

▼入境事務處服務安排▼

入境事務處會繼續提供死亡及出生登記服務，婚姻登記處則只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。在證件及簽證上，入境處提供緊急申請及領取香港旅行證件服務，身分證則只能補領以及讓年滿11歲及18歲人士申請領取或換領身分證，外傭簽證等申請則只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請。

▼金融管理局收銀車暫停服務▼

金管局宣布收銀車服務由明天起暫停至另行通知。

▼消防處防火工作特別安排▼

消防處宣布，明日起會提供緊急及必須的公共服務，牌照相關事宜，如消防證書、危險品牌照、通風系統驗收等查詢，可在辦公時間致電2733 7619。就領取樓宇圖則事宜，則可致電2170 9665以作特別安排。

而消防處總部大廈5樓的牌照及審批總區總部繳費處會維持有限度服務，公眾可致電2733 1595預約親身提交文件或繳交牌照費用。

▼渠務署特別工作安排▼

只提供緊急及必須的公共服務，包括渠務熱線、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費/工商業污水附加費事宜等。查閱渠務紀錄圖則，及4個提供收發文件服務辦公室，開放時間調整為星期一至五，上午10時至中午12時，及下午2時至4時。

4個辦公室地址為下:

＊ 香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓

＊ 九龍彌敦道405號九龍政府合署12樓

＊ 香港鰂魚涌英皇道1063號23樓

＊ 香港薄扶林道2A號西區裁判法院地下

▼民航處航空人員執照事務組櫃台特別安排▼

明日起只提供已預約的櫃台服務，暫停無須預約的服務，直至另行通告。

▼差餉物業估價署櫃位服務最新安排▼

櫃位開放時間明日起調整為平日上午8時30分至下午3時。署方亦呼籲市民如非急需使用服務, 應減少親身到訪其詢問處，並使用24小時運作的電子服務提交表格或索取資訊。

▼屋宇署實施特別工作安排▼

屋宇署宣布，明日起會提供緊急和必須的公共服務，包括處理樓宇安全及正在建造的僭建物的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊、推行樓宇更新大行動2.0的相關工作、高樓齡住用或商住樓宇消防安全的特別巡查行動等。

需要提交屋宇署申請及文件的安排:

屋宇署總部地下投遞箱接收市民提交的有關文件

開放時間:星期一至五，上午10時至下午4時

屋宇署總部投標/報價箱接收投標/報價文件

開放時間:星期一至五，上午8時30分至下午5時30分

太古城屋宇署拓展部辦事處收發處櫃枱接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格

開放時間:星期一至五，上午9時30分至下午3時30分

▼漁護署實施特別工作安排▼

漁護署宣布，位於長沙灣政府合署的牌照服務櫃位，以及荃灣青山公路388號中染大廈的海岸公園辦事處，將由明日（12月2日）起，改為逢星期二及四，上午九時三十分至中午十二時，以及下午二時至五時為市民提供牌照服務，有關安排暫定實行兩星期至12月15日。

該署轄下動物管理中心提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務將改於星期二及四上午九時三十分至中午十二時，以及下午二時至四時三十分提供，而所有其他狂犬病防疫注射及發牌站將停止服務，有關安排暫定實行兩星期至十二月十五日。詳情請瀏覽專頁：www.pets.gov.hk。

香港濕地公園、八間郊野公園遊客／教育中心、七間香港地質公園遊客中心及瀕危物種資源中心，將由明日起暫停開放，有關安排暫定實行兩星期至12月15日。

▼選舉事務處公共服務最新安排▼

選舉事務處宣布公共服務最新安排，下列查詢櫃位／資訊中心將由明日（12月2日）起暫停提供服務，直至另行通知：

＊選舉事務處查詢櫃位（位於灣仔港灣道二十五號海港中心十樓）；

＊選舉事務處查詢櫃位（位於九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓）；

＊選舉事務處查詢櫃位（位於觀塘觀塘道三百九十二號創紀之城六期二十三樓）；以及

＊選舉資訊中心（位於九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓）。

選舉事務處轄下查詢熱線2891 1001（星期一至五上午八時四十五分至下午六時）則維持有限度服務。

合資格機構／人士／公眾人士如欲查冊，可於星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午十二時三十分及下午一時三十分至六時致電2891 4082／2891 2070預約。完成電話初步預約後，選舉事務處會提供預約表格供申請人填寫，申請人須在指定時間內填妥並交回表格以確認預約。

▼土木工程拓展署調整公共服務時間▼

土木工程拓展署宣布，明日（12月2日）起調整提供以下公共服務的時間，直至另行通告：

（一）土木工程圖書館的辦公時間為星期一、三及五上午十時至下午四時；

（二）辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》申請的時間為星期一至五下午二時至五時；及

（三）礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為星期一至六上午九時至中午十二時。

▼機電工程署公共設施關閉▼

機電署公布，轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處明日（12月2日）起暫停服務，直至另行通告。市民仍可把有關申請表格連同繳款支票於辦公時間（星期一至五上午九時至下午五時十五分）投入設於九龍灣啟成街3號總部地下大堂的投遞箱，設於總部大樓的「機電‧夢飛翔」展覽館及教育徑亦將由明日起暫停開放，直至另行通告。

▼政府物流服務署最新服務安排▼

政府物流服務署今日宣布，會繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，由12月2日起，只會於星期一及星期二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時，直至另行通知。

運輸署會暫停即時申請的牌照服務櫃位服務，只會繼續處理網上登記預約服務。(資料圖片)

▼運輸署公共服務最新安排▼

運輸署表示，所有原定安排在12月2日至12月15日的駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試）將會暫停，直至另行公告。運輸署會在恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

另外，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。

▼海事處服務最新安排▼

海事處宣布，油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將由明日（12月2日）起暫停至12月15日，已預約的服務及考試安排將會另行通知。中區海事分處的服務，以及海事處的其他服務不受影響。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

▼教育局公共服務最新安排▼

各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處 星期三起只提供緊急和必須的公共服務。有關安排暫定實行兩星期至12月15日。發言人提醒市民，如有需要前往有關單位，應先以電話聯絡該單位。

至於已預約於九龍塘教育服務中心進行的聽力服務，教育局人員會聯絡相關家長作合適安排；教育局學位分配組亦會繼續提供有限度的熱線電話查詢及預約服務；教師註冊小組會在情況許可下適時邀請申請人進行有關工作，原則上不會影響於本學年上任的新教師的申請。

至於教育局以下的公共設施／單位暫時不會對公眾開放，直至另行通告：1. 九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心及薈萃館；2. 藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心）；3. 教育局學位分配組；4. 資歷架構秘書處；5. 教師註冊小組。

各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處 星期三起只提供緊急和必須的公共服務。(資料圖片/蔡正邦攝)

▼社會福利署資助福利服務及其轄下服務的特別安排▼

所有長者日間護理中心／單位、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均維持開放，惟服務量將下調。

所有住宿照顧服務均會繼續運作，其他服務維持有限度服務。小組活動可以網上形式或在足夠社交距離下實地進行，而大型活動將會暫停。服務單位內供公眾人士使用的地方（如資源角、遊戲角等）暫停使用。

▼衞生署長者健康中心及社會衞生科診所服務安排▼

多間長者健康中心服務時間將有所調整。（資料圖片）

明日（12月1日）開始，所有18間長者健康中心的服務和時間將逐步調整。各長者健康中心每星期有3日提供服務，只為會員提供已預約的醫療服務和季節性流感疫苗接種服務，而當中15間長者健康中心仍維持為非會員接種季節性流感疫苗的服務。



詳情可參閱以下網頁：www.elderly.gov.hk/cindex.html。中心職員會聯絡已預約服務的受影響人士作進一步安排。

另外，灣仔女性社會衞生科診所及灣仔男性社會衞生科診所的性傳播疾病服務明日起暫停。如有需要，病人可前往其他社會衞生科診所求醫。署方亦會聯絡已預約服務的受影響人士另作安排。



有關各社會衞生科診所的資料，請瀏覽以下網址：男性；女性。

▼郵政服務最新安排▼

郵政服務將會因應疫情有所調整，全線郵政局於星期一至五維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉。(資料圖片)

香港郵政公布明日（1日）起，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午四時關閉）。流動郵政局服務暫停。



郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。就過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。



由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。在此期間，本地及出入口郵件服務會有所延誤，就此帶來不便，敬希市民見諒。

香港郵政會繼續密切留意有關情況以及政府的最新公布，適時作出調整。如有查詢，可致電香港郵政熱線2921 2222。