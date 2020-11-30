周星馳被于文鳳追討｜周姊稱于曾說等錢洗索款　指舉動奇怪又麻煩

影星周星馳被前女友于文鳳追投資分紅案繼續。辯方今午（30日）傳召周星馳胞姊周文姬作供，她直言于曾突然向她說「等錢洗」，在荊威廣場未賣出前索款，直言覺得做法「好似好奇怪」，又著于再與其弟商討，並稱：「佢等錢用可以用其他（方法），唔一定要用啲咁奇怪、麻煩嘅嘢。」辯方已傳召所有證人，案件將於12月17及18日進行結案陳詞。

周星馳胞姊周文姬接著作供，代表于文鳳的資深大狀袁國強向她指出，2002年4月于簽署的財務顧問合約並非由于自己草擬，周文姬不同意。

周姊稱不知于在辦公室做甚麼

袁又提到，周文姬的書面供詞指出，于因為不想其他人認為她沒貢獻便索取金錢，所以她想要認同，而財務顧問協議便是一種對她的認同，但袁指出，于在2002年4月前便已在星輝海外幫忙。周文姬直言：「我諗唔到有邊樣。」但解釋由於她與弟弟的辦公室在不同樓層，所以「唔知佢（于文鳳）做緊咩。」

周星馳胞姊周文姬指于文鳳曾稱「等錢洗」，在物業未出售前索款。(高仲明攝)

形容于做法奇怪及麻煩

就荊威廣場的付款，周文姬憶述于突然跟她說「等錢洗」，于在物業尚未賣出前索款，周文姬直指：「我覺得咁樣好似好奇怪。」並著于與其弟「再傾」，又稱：「喺咪一定要用呢個方法？因為佢等錢用可以用其他（方法），唔一定要用啲咁奇怪、麻煩嘅嘢。」

天比高兩屋文件有寫一成佣金

袁指出，在有關「天比高」16號及18號屋佣金的文件中，周文姬簽署時應留意及明白文件上寫有「10%佣金」，周文姬確認並說：「見過好多次啦。」周文姬亦指，她已不記得12號屋何時正式裝修好，她約2011年已逐漸將衣服搬到12號屋，準備入住。

辯方已傳召所有證人，雙方將於12月17日及18日進行結案陳詞。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳被追討案辯方的主要說法。(詳見下圖)