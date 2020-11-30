新冠肺炎｜患者曾赴東區醫院牙科診所　明與柴灣牙科診所一同關閉

本港新冠肺炎第四波疫情蔓延，衞生署今日（30日）表示，一名確診者曾於本月26日到訪東區醫院口腔頜面外科及牙科診所，其後於28日確診。由於該診所與柴灣政府牙科診所共用一個候診室，該兩間診所明日（12月1日）將關閉消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

▼12月3日起收緊防疫措施▼

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兩診所共用一個候診室

衞生署今日（30日）表示，得悉一名確診者曾到訪東區醫院口腔頜面外科及牙科診所應診。由於該診所與柴灣政府牙科診所共用一個候診室，基於公共衞生考慮，該兩間診所明日（12月1日）將進行徹底清潔和消毒。有關口腔頜面外科及牙科診所的預約服務將暫停，而柴灣政府牙科診所將關閉。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

涉事患者於本月26日到有關口腔頜面外科及牙科診所接受治療，候診期間一直有佩戴口罩，其後於28日確診。其時當值的醫護人員有佩戴口罩和配備適當的防護裝備。現時兩所診所職員未有出現病徵或有確診個案。

因應疫情，所有人員進入診所時必須進行體溫檢測及進行健康申報。牙科服務在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為屬下人員提供口罩和其他防護裝備，以及加強診所的清潔和消毒。所有職員均佩戴口罩工作及時刻注意手部衞生。