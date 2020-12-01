確診大廈｜患者住所全覽　曾到名媛舞場婦居山頂億元LA HACIENDA

本港疫情轉趨嚴峻，衞生署昨日（11月30日）新增76宗確診個案，跳舞群組佔40宗，累計增至6,315宗。 衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除遍布港九及新界，繼續有豪宅上榜，包括 位於山頂加列山道的LA HACIENDA和中半山堅尼地道堅麗閣，每個單位值1.5億元或以上，居LA HACIENDA患者曾到名媛跳舞場所Heavenly Dance。疫情亦蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，海怡半島及沙田嵐岸分別有兩座出現確診患者。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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85歲患者居名人大廈半山堅麗閣

76宗新增確診個案中，，包括33男43女，年齡介乎1至85歲。有9宗屬源頭不明；歌舞群組則再多40人確診，累計增至520宗。

不少確診者居所顯示其身份非富則貴，新增患者中，一名85歲女士(#6250) 居於中半山堅尼地道堅麗閣。堅麗閣不乏星級住戶，翻查報道，著名電影美術指導及服裝設計師張叔平兩年前承租其中一個單位，何鴻燊長房四女何超雄亦於10年前購入堅麗閣單位。

居LA HACIENDA患者與謝玲玲等曾到Heavenly Dance

另一名67歲女士(#6294)則居於山頂LA HACIENDA A座，她屬於歌舞群組相關個案，有去過名媛跳舞場所德輔道西9號的Heavenly Dance，她並無病徵。麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲（＃5659）和高盛（亞洲）私人財富管理業務董事總經理顧浩明（#5733），都有報稱曾到Heavenly Dance跳舞。

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LA HACIENDA亦深受城中名人熱捧，有兩幢六層高住宅（A座及B座）及21間獨立屋，2018年中曾有一個A座單位成交，售價為9,000萬元，每平方呎平均3.3萬元，以現時該屋苑平均每呎5.5萬元計，已升值至約1.5億元。

▼29/11確診者住宅名單▼

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筲箕灣東旭苑亦居民確診。(歐嘉樂攝/資料圖片)

多個屋邨爆疫 德朗邨有兩座「疫廈」

此外，疫情亦殺入各區，更蔓延至居屋及公屋，包括九龍德朗邨德珊樓及德璋樓，九龍啟田邨啟旺樓、九龍藍田邨藍暉樓、牛池灣彩雲二邨啟輝樓、石硤尾石硤尾邨美山樓、油塘油翠苑泳美閣。

新界方面，則有沙田穗禾苑慶安閣、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、大圍顯徑邨顯貴樓、大埔富亨邨亨泰樓、將軍澳厚德邨德富樓、將軍澳明德邨明覺樓、青衣長安邨安海樓、葵涌葵盛西邨8座、屯門蝴蝶邨蝶意樓、屯門兆康苑兆恆閣及元朗朗屏邨玉屏樓。港島區則有確診者居於筲箕灣東旭苑東緻閣。

海怡半島有兩座住戶確診。(資料圖片)

海怡半島有四居民染疫

私人屋苑方面，海怡半島有兩座確診，包括怡雅閣3名住戶，以及居於美家閣的1名患者；馬鞍山嵐岸亦涉及兩座共兩名住戶，分別居於第2座及第3座。

馬鞍山嵐岸居於第2座及第3座的住戶分別確診。(郭倩雯攝/資料圖片)

▼確診者行蹤及到訪場所▼