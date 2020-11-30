新冠肺炎｜袁國勇：抗疫馬拉松只跑了一半　最快明年底才完成打針

本港第四波疫情嚴峻，政府今日（30日）再度收緊防疫措施。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇受訪時表示，他一直提醒大家做好防疫建議，但市民也不太聽話；跳舞群組在全港四圍去，導致病毒擴散得快。他又說，起碼在明年底才可能讓全港市民完成接種疫苗，「仲有成年嘅馬拉松要跑，依家只係跑咗一半」，著市民有心理準備繼續抗疫。

仲有成年嘅馬拉松要跑，依家只係跑咗一半。 袁國勇教授接受有線電視訪問

▼12月3日起收緊防疫措施▼

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返港人士機上不斷喝水 可致唾液檢測不準

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇接受有線新聞訪問表示，跳舞群組在全港四圍去，地點涉及食肆和酒吧等，導致病毒擴散得快。他自言一直提醒大家做好防疫建議，但市民也不太聽話。

他舉例稱，他常強調取深喉唾液樣本與一般「吐口水」不同，但有市民隨便「吐口水」便提交樣本，甚至入境前在飛機上不斷喝水，檢測結果當然不準確。

袁國勇受訪時表示，他一直提醒大家做好防疫建議，但市民也不太聽話，（資料圖片／梁鵬威攝）

袁國勇又稱，本港起碼在明年6至7月才獲得新冠肺炎疫苗，至明年12月才有可能讓全港市民完成接種疫苗，「仲有成年嘅馬拉松要跑，依家只係跑咗一半」。他著市民有心理準備，這場「抗疫持久戰」只打了上半場，「依家最大問題唔係第四波，係第五、第六、第七（波）」。