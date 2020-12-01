新冠肺炎｜陳肇始：限聚罰則需有阻嚇　不關閉健身室顧及市民健康

政府宣布明日（2日）起收緊防疫措施，包括限聚令回復至2人，食肆晚上10時後禁堂食，並關閉卡拉OK、泳池、麻雀館等處所，大部份公務員在家工作。健身中心及體育處所等維持開放，但只限兩人一組活動。 食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）在港台節目表示，希望收緊措施更精準，她引述中文大學調查顯示娛樂場所的傳播風險最高，而健身中心及體育處所的聚集情況較少，加上已收緊至兩人限制已屬嚴格，不能做運動也會影響巿民身心健康，因此未有關閉。另外，她在商台節目表示，室外運動同樣限制只能兩人一組，但口罩規定則視乎劇烈程度豁免。 至於昨日行政長官林鄭月娥預告將「倍增」違反防疫規例的定額罰款，陳肇始表示，罰款增幅目前未有定案，但要有阻嚇作用。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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陳肇始表示，社區存在傳播鏈，但交通數據顯示人流回升至疫情前水平，因此當局要推措施大幅減少人流。她認為，食肆收緊措施有不同反應，明白巿民有需求，政府希望收緊措施更精準。

陳肇始引述中大調查指，娛樂場所傳播風險最高，但健身中心及體育處所的聚集情況較少，而收緊至限制兩人活動已屬嚴格，不能做運動也會影響巿民身心健康。

陳肇始又指，有些業界不滿另一些同業不守規矩，設立舉報違規熱線後期望可改善情況，讓大家自律。指定檢疫酒店方面，陳肇始說，除荃灣絲麗酒店，另一間仍在商討當中。