永安旅遊裁120人　工會指八成同業停薪留職　料明年暑假才能復甦

旅遊業受全球新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，本港旅行社新華旅遊於10月底要求全體員工本月起停薪留職，永安旅遊昨日亦宣布裁員兩成涉及120人，其餘員工需繼續放無薪假。 香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生今日（1日）接受港台節目訪問時表示，接近八成旅行社設停薪留職，出現裁員潮為預料之內。他表示，昨日永安旅遊的裁員通知來得突然，事前沒有收到任何消息，截至目前大約收到30至40人求助。他續指，由於過去10個月內大部分員工均在放無薪假，月薪最多只有2,000元，目前正嘗試與僱主商討遣散費及長期服務金等計算方法，若談不成或要交勞資審裁署處理。

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生表示，接近八成旅行社設停薪留職，出現裁員潮為預料之內。（資料圖片）

另外，最新一份《施政報告》提出，預留6億元協助旅遊業，包括向每間持牌旅行代理商提供現金津貼；向每名旅行代理商職員及自由作業持證的主業導遊和領隊，發放一次過1.5萬元津貼。

但湯劍生認為，在「零收入」的情況下，對於大型旅行社來說「根本唔夠交租」，對於小型旅行社來說亦不能長久支撐，他估計最樂觀要到來年暑假，部分東南亞線才能復甦，在此之前結業潮及裁員潮會陸續浮現。