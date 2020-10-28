聽障生涉襲擊警司　辯方稱被告失足致碰撞　指有警說認罪可判感化

聽障學生在銅鑼灣去年一次示威活動中，被指意圖搶走一名警司手上的胡椒噴霧，並令警司跌倒受傷，因而被控襲警罪。案件今(28日）於東區法院開審，警司供稱，他當時指示隊員到銅鑼灣地鐵站，到站卻發現閘口上了鎖，但示威者已追至，他舉起胡椒噴劑要現場人士離開時，被告卻捉著其噴劑用力拉扯至二人倒地。辯方卻指被告只是失足才舉起手及碰到警司，又指警員制服被告時曾向被告面噴胡椒噴劑，並要被告道歉才為他洗面。被告在補錄口供時，更有警員向被告稱：「男子漢大丈夫，做錯事要認。」又說認罪可判感化。

被告羅鎮傑（20歲，報稱學生，聽障人士）被控一項襲擊警務人員罪，指他在去年9月15日，在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊執行職務的警司區永樑。

指揮400警作掃蕩行動

警司區永樑供稱，他當日為東九龍應變大隊副指揮官，負責指揮約400名警員在港島區掃蕩示威活動。當日約下午5時，區接到指示帶領隊員乘地鐵安排的特別班次到銅鑼灣執勤，並在怡和街附近來回掃蕩驅散人群。

到達地鐵站站口卻關上了

下午6時許，區與隊員到達堅拿道天橋底附近，當時有300至400名示威者聚集，他們沒有理會警方的警告，並繼續留在現場，不斷叫囂及設置路障等。未幾，他再次收到指示要往銅鑼灣地鐵站，他便帶隊員沿駱克道往銅鑼灣C 出口；惟到達後發現鐵閘被關上，需待職員開閘，示威者亦緊緊尾隨，區便指示隊員在波斯富街和駱克道交界設立防線，阻止警員被示威者衝擊。

去年9月15日銅鑼灣的示威情況(詳看下圖)

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懷疑有人欲上前救淺衣男

未幾，一名淺衣男子突然急步走向防線，數警即上前阻截，數名市民也急步走向該男子的方向，區指當時懷疑有人試圖「救走」淺衣男，於是走到C 出口外，並要求眾人散去但不果，故舉起胡椒噴劑警告各人。

與被告拉扯至二人同倒地

此時，被告突然用雙手捉住區手上的胡椒噴劑並大力拉，似有意搶走噴霧；二人拉扯2至3秒後，區失平衡跪倒在地，被告隨後亦跌倒；二人繼續拉扯，區背部落地，另一人踢向其右邊肩膀。現場警員立即上前支援，區取得平衡後終控制被告。區其後發現耳後方和膝蓋位置受傷流血、制服破損、鎖骨位置有紅腫。拉扯過程歷時約20秒。

辯方指被告失足跌倒

區在接受辯方盤問時，承認不知被告與現場其他欲救淺衣男的人士一起，只知道被告在他舉起胡椒噴劑後，便出現在他面前，他當時其實有充足時間向被告噴灑，但因專注保護動作，加上被告不斷拉扯令他無法瞄準，故最終沒有使用噴劑。辯方又指，被告當天失足跌倒才伸出右手，並非有意搶奪區的胡椒噴劑；區不同意。

被告被制服後被扯去助聽器

辯方續指，雖然被告曾在現場招認「一時衝動先打警察，對唔住」，但指被告倒地後被10名防暴警察包圍，被告遭人用警棍不停擊打肋骨、後腦和後腳，並向他的面部噴灑胡椒噴劑，又扯去他的口罩和助聽器。

指有警曾說認罪可判感化

辯方指，被告多次稱他有聽障，但被喝令：「收聲啦你。」被告要求使用清水洗面，又不獲理會，期間有人大聲叫被告道歉，被告才會作出口頭招認，之後才有人替他洗面。被告在在作補錄口供時，警方又拒絕讓被告見其母親，並向被告說：「男子漢大丈夫，做錯事要承認。」又指認罪可以獲減刑三分之一和判感化令。

案件編號：ESCC 291/2020