豪景花園虐畜案兩男不被起訴　生還貓新主人質疑決定　求司法覆核

深井豪景花園於本年2月發生涉虐待動物事件，30隻寵物被人掟落街，其中18隻動物死亡。律政司事隔半年指，考慮證據後，決定不對兩名涉案男子提出起訴。領養其中一隻被掟貓隻的女士，昨(30日)入稟高等法院申請司法覆核，指律政司在檢控期限後，才公布不檢控的決定，影響他人採取其他法律行動，該女士要求法庭撤銷該決定。

申請人為彭樂詩(譯音)，答辯人為刑事檢控專員，香港愛護動物協會被列為利益關係方。

彭在申請書中指，本年2月14日深井發生涉虐待動物事件，30隻寵物被人掟落街，兩名男子數天後向警署自首。律政司9月初表示，不檢控兩名涉案男子。

豪景花園今年情人節發生30隻竉物遭人掟落街事件。（詳看下圖)

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領養生還貓隻人士故認為有資格提申請

彭在涉虐待動物事件後，領養其中一隻被掟落街的英國短毛貓。她認為，作為其中一隻疑受虐待動物的主人，她可申請是次司法覆核。並根據《檢控守則》，質疑刑事檢控專員的決定，指刑事檢控需評估相關證據，並在檢控期限內決定是否作出檢控。

指案件涉及公眾利益

彭認為，本案涉及公眾利益，刑事檢控專員不但需適時作出決定，若決定不檢控，刑事檢控專員亦應在檢控期限內作出交代，以讓相關人士，如愛協等，可採取其他行動。

檢控期後才作交代

彭又指出，是次虐待動物事件涉及違反《防止殘酷對待動物條例》的罪行，屬簡易程序罪行，相關罪行的檢控期限為6個月。惟刑事檢控專員在檢控期限後，才交代不作出檢控。

彭要求法庭頒令，是次律政司不檢控的決定屬不合法或不合理，應被撤銷，而刑事檢控專員的做法，影響彭或愛協等，採取跟進行動。。

案件編號：HCAL2346/2020