新冠肺炎｜院舍員工強制檢測啟動　拒遵從首罰$2000　最高囚半年

第四波新冠肺炎疫情爆發，（11月30日）發出「強制檢測公告」，要求所有安老院舍及殘疾人士院舍的員工需在今日（1日）至14日期間進行新型冠狀病毒檢測，社署今日（1日）向院舍發信，相關員工如在12月內值勤不少於14日，可申請200元津貼。 社署又表示，如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，若再違反，有機會罰款$25,000及監禁6個月。

須不遲於本月14日完成檢測

「強制檢測公告」規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設日間服務單位僱用的人員，或透過外聘形式提供服務的人，包括全職、兼職及替工員工，並曾在12月15日至21日期間值勤，須於今日至14日期間，接受病毒檢測。

本月值勤不少於兩周可獲200元津貼



社署今日亦向院舍經營者發信，提到如院舍職員在指明時間接受檢測，並12月在院舍值勤不少於14日，可獲發200元「院舍員工強制檢測特惠津貼」，申請程序、發放安排及有關表格等，會再作通知。



信內又提到，任何指明人士沒遵從強制檢測公告下的規定，即屬犯罪，一經定罪，可被定額罰款$2,000，如再違反強制檢測令，有機會罰款$25,000及監禁6個月。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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工會憂安排混亂 增感染風險



社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發認為，業界人數達4萬多人，前5輪的自願檢測參與率其實已達7成，「你應該係去諗點去完善制度」，擔心大批人到社區檢測中心檢驗，反而增加感染風險，「唔止員工咁講，連營運者都擔心」，又斥消息混亂，目前為止，仍有少部分院舍未收到正式文本。他認為，津貼不能解決根本問題，促政府盡快釋除業界疑慮，包括考慮派人對院舍為員工採樣檢測。