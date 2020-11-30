院舍員工兩周內不檢測或遭警告　羅致光：醫護上門流程複雜　

第四波新冠肺炎疫情爆發，本土個案不斷上升。勞動及福利局局長羅致光昨日（29日）指將要求院舍員工在2周內參與強制檢測。他今日在港台節目《千禧年代》中表示，政府要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，必須接受強制檢測，是具挑戰及有難度的工作，重申無法派醫護上門、一星期做一次檢測，認為流程上複雜，且需時較長。他又表示，如有院舍員工不前往政府設立的社區檢測中心採樣，局方可能會向營運者發口頭或書面警告，甚至會設罰則。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

社署在上一輪檢測已盡九件二虎之力



羅致光指，若有院舍員工受感染，將對院友構成很大的風險，加上目前未知未來一、兩個月冬季疫情發展，因此強制檢測是勢在必行。為何不仿效之前的測試，而需要院舍員工自行前往社區檢測中心測試。羅致光指出，社會福利署在上一輪已經使了九牛二虎之力，但不同院舍分兩更、三更，可能需要派人深夜到院舍協助採樣，流程上難度較大，可能超過3周都未能完成。

至於為何不用提交口水的方式測試，羅解釋指是因為唾液需要自行留樣本，若有人抗拒，擔心不知員工會留下誰的口水。他又指，深喉唾液測試是香港獨有的，世界上大部分地方都並不接受這樣的強制檢疫方式。羅致光說，如有院舍員工不前往政府設立的社區檢測中心採樣，局方可能會向營運者發口頭或書面警告，甚至會設罰則。

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