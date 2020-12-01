社聯憂院舍職員強制檢測影響運作　促政府派員取樣員工自行取樣

港府昨日（11月30日）發出「強制檢測公告」，要求所有安老院舍及殘疾人士院舍的員工在12月1日至14日期間進行新型冠狀病毒檢測，而有關檢測樣本必須非自行採集，違者將面對刑責。 香港社會服務聯會今日（1日）提出，對於政府現時提出強制檢測的執行細節，業界普遍認為並不合適，因擔心員工到社區的檢測中心進行檢測，會增加被感染的機會，以及嚴重影響院舍的正常運作。社聯要求政府應沿用自願檢測計劃的做法，由員工自行取樣或政府派員到院舍取樣。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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根據政府公告，院舍員工需要前往社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務；或自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測，違者將面對刑責。

社聯指出，機構對於要求員工到社區的檢測中心進行檢測深表憂慮，是次強制檢測所涉及的院舍僱員及合約服務提供人士數以萬計。業界擔心員工到社區檢測中心只會增加被感染的機會，繼而增加院友受感染的風險。

另外，社聯認為需要接受強制檢測的人士可以即場登記，故難以預計在檢測中心輪候檢測的時間，而每天的檢測名額亦有限，擔心要求院舍員工離開工作崗位到檢測中心接受檢測將會嚴重影響院舍的正常運作，甚至令院舍因人手不足而違反相關法例規定。至於要求員工在休假期間進行檢測，雖然政府表示會提供交通津貼，但社聯指員工因工作而前往檢測，有可能視為超時工作，亦會繼而影響院舍的人手。

社聯指，業界要求沿用自願檢測計劃的做法，以深喉唾液自採樣本的方法檢測，由外判公司將足夠數量的深喉唾液檢測套裝派到院舍，再派員在與個別院舍商議訂定的日子到院舍收回。如需採用鼻腔和咽喉合併拭子的方法，可由院舍與相關服務提供者安排合適的採樣時間，而到院舍取樣的人士必需具備專業的能力及技巧，為員工進行取樣。