長毛勝訴　報道指懲教署擬男女囚犯均剪短髮　署方：按判決行事

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄入稟控告懲教署強逼男囚犯剪短髮屬性別歧視，終審法院上月26日裁定梁終極勝訴。《南華早報》引述有消息人士報道，懲教署針對法庭裁決，正研究不同方案，包括統一要求男女囚犯同留短髮。

懲教署未有直接回應擬禁女囚犯留長髮，發言人表示，正仔細研究判詞和徵詢律政司的意見，以決定下一步行動，強調尊重法庭判決，會按法庭判決和相關法律程序行事。

+ 3 + 3 + 3

報道指指有女囚犯聞訊後激動

《南華早報》昨日（1日）報道，指懲教署因應終院裁決，正在研究不同方案，包括一視同仁要求男、女囚犯留短髮，並且已開始檢查女囚犯的頭髮長度，以評估受影響程度；不過懲教署尚未確定最終方案。報道引述消息人士表示，由於署方已開始量度女囚犯頭髮長度，有人聞訊反應激動，紛紛質問為何要為「長毛」一人牽連甚廣。

報道又稱，強制剪短髮不僅影響女囚犯情緒，個別外籍女囚犯更可能視此為種族歧視，因此懲教署已準備好監獄內或出現暴動，甚至面臨另一輪司法覆核。

梁國雄於2014年因示威被捕被判入獄，須剪掉一把長髮，他不滿懲教署做法，質疑要求男犯剪髮，女犯卻可留髮屬性別歧視而提出司法覆核，原審時更一度獲判勝訴，惟署方後獲上訴庭推翻裁決。梁國雄其後上訴到終審法院，五名法官一致裁定梁國雄勝訴，懲教署的做法違反《性別歧視條例》。