限聚令｜婚禮突削至20人　新人行禮前始獲通知　舅父都無法觀禮

政府昨晚深夜修改社交距離措施，婚禮人數限制由50人減至20人，令新人大失預算，今早要再篩選觀禮人數，亦因應食肆限二人一枱，新人酒席亦改了又改，有人打消到半島酒店擺婚宴。

今日尖沙咀文化中心婚姻登記處外仍有多對新人，合照親友均多於20人，部分人合照時亦脫下口罩。無法陪伴入場登記行禮的親友，在合照後只能在外等候。

莫先生（右）和莫太（左）今日註冊結婚，莫太指今早8時半才收到婚姻登記處正式通知觀禮人數只能有20人。（鍾妍攝）

今早結婚的莫太指，本來預了50人出席婚禮，昨晚突然有消息指要縮減至20人，但一直未能確認，至今早才有更多相關新聞，並獲婚姻登記處通知，「婚姻註冊處都係今朝8點半先打電話嚟通知我哋轉做20，先臨急臨忙通知親友，有啲煩，覺得啲安排都幾差。」她說，過去政府修訂「限聚令」都會有幾日準備，沒有想過即日生效。

而家個政府好多嘢都咁倉促

有新娘的舅父聶先生提早請假出席，惟今早6時才獲告知因縮減人數而未能看着姨甥女簽紙感失望，「無辦法，係好倉促的決定，不過而家個政府好多嘢都咁倉促。」

廖小姐今日正式成為陳太，她說酒席本訂在九龍香格里拉大酒店的自助餐，但酒店其後有人確診，本欲改到半島酒店，但最終因限二人同枱而取消。（鍾妍攝）

除了親友無法觀禮，今日亦是首天實行堂食限2人同枱，疫下新人亦無法宴請親友，婚席更是改了又改。今天成為陳太的廖小姐說，本來已預訂九龍香格里拉大酒店的自助餐，惟早前該酒店有人確診新冠肺炎，故欲改到半島酒店，卻在下訂前政府宣布只能二人同桌，只能決定取消。

▼12月2日起收緊防疫措施▼