醫管局推自選兼職計劃　1200人參加　回巢醫護疫情下「補位」

醫院管理局一向人手緊張，2018年底推出自選兼職計劃，期望吸引更多Slasher（斜槓族，擁多重職業身份人士）加入，紓緩「人手荒」，最新數字顯示，已有1200人參加計劃，近月的工作時數更合共達5萬小時。曾任職於瑪麗醫院8年的外籍醫生林淑慧，數年前為追求Work-life balance離職，其後透過計劃重返公立醫院，認為時間更彃性之餘，亦方便兼顧家庭、興趣，「可以（容許）繼續到唔同地方做義工」。在疫情下，她亦可以多報「更數」，為不同醫院、病房「補位」幫助病人。

林淑慧曾在瑪麗醫院任全職醫生近8年，但有感工作過於忙碌，難以平衡生活故毅然辭職，（龔嘉盛攝）

林淑慧曾在瑪麗醫院任全職醫生近8年，但有感工作過於忙碌，難以平衡生活故毅然辭職，到世界各地做義工。2年前，由私家醫院重返醫管局任兼職，主要在治療科工作，「希望幫到最有需要的人，窮人無可能睇私家」，起初一周上班約2日，認為可兼顧個人生活、家庭，可擁有「quality of life」（生活質素）。



不過，今年因疫情關係，她亦提到，近月工作量較多，一周甚至會工作5日半，「計劃好處係忙嘅時候可以幫多啲，特別係疫情較厲害時」，目前在會在四間醫院幫忙，「同事都好開心，因為可以多一個人幫手」。她亦考慮報名到亞博館社區治療設施幫忙，「覺得都有需要，呢個都係一個挑戰。」

二人表示，如有需要，亦有興趣到亞博館社區治療設施支援。（龔嘉盛攝）

由於疫情，醫院、老人院舍有一定探訪限制，林說不少畫面令她感「心痛」。她記起，有次到老人院舍探病，一名伯伯已數月沒見到家人，一看到家人不禁落淚，「如果無人探係好慘，孤單都會好影響人生活」，期望政府長期亦需思考如何應對。另一方面，她亦會到病人家進行家訪，「盡量睇下點幫佢哋」。

盧秀玲護士認為，計劃更方便自己兼顧家庭。（龔嘉盛攝）

另外，亦有離職護士透過計劃「回巢」幫忙。盧秀玲於伊利沙伯醫院內科病房任職護士9年，近年因結婚生子離開，去年年初透過計劃重返醫院，近月平均每周工作5日。她指，疫情下部分人手抽調至隔離病房，兼職在此時便可「補位」，「由於不能探訪，不少家人都相當掛心，可以幫忙安排多啲溝通，等佢哋唔使掛住」。盧又指，家人亦會擔心她染疫，強調平日工作會做好準備，亦曾在宿舍住了一、兩星期。

計劃自2018年年底開始招募人手，目前已有近1200名醫生、護士、專職醫療職系人士加入。（資料圖片）

計劃自2018年年底開始招募人手，目前已有近1200名醫生、護士、專職醫療職系人士加入，每月共工作時數約5萬小時，會在不同醫院、部門調動，以支援人手不足的問題，部分人亦已到亞博館社區治療設施支援。醫管局透露，七成人曾在醫管局工作，方便翻查工作紀錄，質素亦有保證。醫管局發言人又指，不同職位時薪不同，目前專科醫生時薪可798元，非專科醫生時薪為718元；普通科註冊護士時薪為380元；普通科註冊護士時薪為398元。

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