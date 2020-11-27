醫管局向罷工醫護扣薪　不作其他人力資源跟進　范鴻齡冀釋除疑慮

醫管局員工陣線今年2月初發動罷工，至少7,000名員工響應。醫管局今日（27日）決定向經核實曾於今年2月3至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資，並不會就此作出其他人力資源方面的跟進。局方相信此安排對有關員工的缺勤情況已作出合情、合理、合法及公平的處理。 醫管局主席范鴻齡稱，希望今次決定可以釋除同事疑慮，讓大家專心工作，應對冬季服務高峰期以至新一波新冠肺炎疫情。 醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，資方扣減薪金的做法較工會預期中溫和，至少資方沒「揪秤」個別同事。他認為，團結力量有效迫使資方以較小影響的方式處理罷工，工會今晚將與律師商討跟進行動。

主席范鴻齡及行政總裁高拔陞向員工發信指，決定向經核實曾於今年2月3日至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資，亦不會就此作出其他人力資源方面的跟進。（醫管局員工陣線Facebook圖片）

醫管局：安排合情、合理、合法及公平

醫管局大會今日（27日）於內務會議中，討論及通過有關員工在今年2月「缺勤」的人力資源方面相關安排。醫管局表示，在考慮法律意見後，局方已向有關員工發信確認其缺勤日期，及向他們了解缺勤的原因。 醫管局已收到7,000多名員工的回覆，目前正在覆核員工的值勤紀錄。

醫管局主席范鴻齡稱，醫管局大會今日經過詳細討論，在考慮法律意見、《僱傭條例》、人力資源政策、僱傭合約及員工士氣等因素後，決定向經核實曾於今年2月3至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資。大會亦決定不會就此作出其他人力資源方面的跟進。醫管局會重新計算缺勤員於今年2月份的工資，並在稍後發放的工資中反映有關差額。局方相信此安排對有關員工的缺勤情況已作出合情、合理、合法及公平的處理。

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范鴻齡：有專業監管機構收到投訴

范鴻齡提到，在今年2月初，約7,000名員工在未得到局方或醫院同意下缺勤，嚴重影響公立醫院服務，包括取消部分非緊急手術、普通科及專科門診服務，亦影響到部分臨床部門運作及緊急服務。醫管局當時已向有關員工表示反對，並多次公開呼籲缺勤員工盡快返回工作崗位；局方其後收到數千宗就事件的意見反映、求助和投訴有專業監管機構亦收到相關投訴個案。

他續說，在二月初時缺勤事件突然掩至，尤幸當日大部分同事緊守崗位，秉持專業，堅持繼續服務市民，甚至要分擔額外工作量以維持緊急及必需的醫療服務，最終同事陸續返回工作崗位，醫院服務恢復。他希望今次決定可以釋除同事疑慮，讓大家專心工作，展現專業精神，應對冬季服務高峰期以至新一波新冠肺炎疫情。

醫管局主席范鴻齡表明不會再作追究，冀釋除疑慮。（資料圖片／梁鵬威攝）

工會副主席：較工會預期中溫和

醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，資方扣減薪金的做法較工會預期中溫和，起碼沒有裁員及影響同事的職級評估，亦沒有「揪秤」個別同事。他認為，由2月的罷工過程，到其後全體罷工同事一致回應資方，體現團結力量有效迫使資方以較小影響的方式處理罷工。他又稱，工會今晚將與律師開會商討跟進行動，稍後會正式回應。