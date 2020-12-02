新冠肺炎｜收緊食肆二人限桌　午市未坐滿　餐廳員工：人流少一半

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，政府日前宣布收緊防疫措施，今日（2日）起食肆每枱人數由4人收緊至2人，並須繼續保持餐廳半滿等規定。記者今日午膳時間於灣仔區一帶視察，不少上班族在餐廳外等候外賣，惟食肆堂食人流不多，部分餐廳未坐滿。 有餐廳員工指，自上周起人流開始減少，估計與部分公司實施在家工作有關，而因應收緊限聚令，今日客量更跌近一半。

於中午約12時，食肆林立的灣仔謝斐道，現場可見餐廳有遵守二人一枱規定，每枱間亦設有隔板。街上有不少上班族外出購買外賣，多人在餐廳外排隊買外賣或等候取外賣，惟部分餐廳未有坐滿。

一間開業約一年的西餐廳，於中午約12時多，店內只有數枱客人。員工廖小姐在店外招生意，她稱，自上周起街上人流明顯減少，估計隨疫情發展，部分公司實施在家工作有關；而今日起收緊限聚令，令人流再度下跌，只有平日一半，「以往呢個鐘數條街好多人」，料生意額同樣減一半。

廖稱，過往午市有上班族會3至4人一起用膳，昨日亦有不少食客趁最後機會，與同事午市堂食。她稱，雖然疫情下外賣生意多約一成，但始終「幫補唔到幾多」。她又指，餐廳開業正碰上社會運動及疫情，雖然未有因此裁減員工，但難評估之後情況。

專營外賣的餐廳同樣受影響，餐廳經理李先生稱，今日街上人流明顯減少，近日生意已明顯減少約三成。

上班族：食肆每枱4人變2人作用不大

於灣仔上班的黎先生稱，收緊限桌令對他影響不大，因自疫情起，已習慣外賣回公司進食。不過他認為，每枱限兩人的措施，對防疫作用不大，「冇真正限制公眾活動，gym room（健身室）都未禁止，其實4變2都冇咩大分別。」他又稱，自政府宣布實施在家工作後，坐車時感覺較少人，不過與第三波疫情時相比「唔係好明顯。」

馬先生同樣稱，疫情下多數買外賣回公司，「返公司食安全啲。」他稱，疫情下無辦法要收緊防疫措施，但認為「四變二分別唔大，始終都係有堂食。」手持多盒外賣的陳小姐稱，須為四位同事購買外賣，被問及影響時，她稱已習慣政府防疫措施經常變動。

▼12月2日起收緊防疫措施▼