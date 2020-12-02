中年漢涉謀殺女兒案｜被告稱獨留女兒想嚇妻　知女死後留內地反省

中年漢涉把3個月大女兒獨留在家，女兒37小時後被發現時已死，中年漢被控殺案續審，控方今（2日）在高院播放被告被捕後的錄影會面。被告稱因妻子離家出走，失去聯絡，遂用相同方法離家並留下女兒。他稱原意只是想「嚇」妻子，未料她會於翌日才返家，女兒更在此段期間去世，被告說：「我都估唔到今次玩大咗。」又指對女兒去世感內疚，遂留在內地反省。但因錢已花光，他遂返港自首。

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

被告於2018年10月7日，在羅湖被捕，同日進行錄影會面。

被告稱起床發現妻子不見了

被告在錄影會面中表示，於同年8月21日早上7時許起床後，不見妻子盧殷童的蹤影。被告致電盧的父母等人查問，但未有人知道盧的去向。他指，女兒原本需在當天早上覆診，因此亦需致電改期。

被告當天多次致電盧，但未能聯絡對方，自己一直照顧女兒。至晚上10時許，被告餵女兒飲奶後，女兒在床上側身入睡。

想以同樣方法嚇盧

他指，當時以相同方法「嚇」盧，因此於晚上11時許離家，前往內地。他之後成功聯絡盧，期間他發送多個訊息，包括「你以後都可以出去玩」、「你今日做既野都會後悔一世」、「番唔到轉頭」和「係你一手做成」。被告在錄影會面解釋，訊息內容意指與對方離婚，但強調只是「嚇」對方。

事件發生經過。(詳見下圖)

+ 8 + 8 + 8

指盧夜出情況愈來愈離譜

被告續透露，盧自2018年7、8月起常和他人透過WhatsApp聊天，又晚上外出「食糖水」。被告指，盧外出「本來幾個鐘，之後愈來愈離譜，成晚唔番嚟」。

知女死亡留在內地反省

被告因此認為，盧會於22日返回住所。惟他於23號知道女兒去世後直言：「我都估唔到今次玩大咗。」被告因此感內疚，在內地反省、冷靜。惟錢已花光，遂回港自首。

案件編號：HCCC253/2019