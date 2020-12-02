新冠肺炎｜港增103宗確診　方樹泉急增39宗　康城地盤再增14宗

本地第四波疫情持續嚴峻，今日（2日）新增確診個案達103宗，是自11月29日錄得115宗後再「破百」，累計個案增至6,500宗。衞生署表示，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍新增39宗確診，康城地盤則再多14人染疫，無源頭個案亦有15宗，另有約70宗初步確診個案。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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截至今日凌晨零時，在過去24小時本港再新增103宗確診個案（個案編號6398至6500），當中6宗屬輸入個案，15宗本港感染源頭不明，遍及多區，當中包括一名陽明山莊保安（第6432宗）、港九夜更的士司機（第6495宗）、在火炭工作的按摩師（第6419宗）。

康城地盤累計19人確診

新增個案中，有13宗與跳舞唱歌群組有關。另有14宗是日出康城9期地盤的工作人員，以及兩名員工家人，該群組至今有19人確診，涉及不同公司及工種，工作時難以長期戴口罩，大部分在一座工作，數宗初步陽性個案在二、三座工作，估計是在工地接觸傳播，目前這三座已停工，據知地盤約900人已交樣本檢測。她又透露，由於地盤爆發個案再現，局方會考慮需否列為目標群組檢測。



方樹泉宿舍累計44人確診

至於東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，再新增39名院友確診，累計有41名院友及3名員工感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該處是殘疾人士宿舍，全院共有50人，院友難全部戴口罩，且可在院內周圍走動，早前已有48人送亞博，現有29人送院，暫時未知有其他同棟確診個案。

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍爆疫，再新增39名院友確診。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

再有養和洗腎病人中招

此外，養和醫院再新增一宗初步確診個案，與早前一名同院的洗腎病人有關。張竹君表示，兩人同在11月24日分別安排在相鄰單人空間接受洗腎，估計是院內傳播。她補充指，初步陽性患者在11月24日及28日檢測均呈陰性，但12月1日則呈陽性，估計當日有傳播風險，故要追蹤當日其他洗腎病人及工作人員，同一單位附近會停用及大消毒。

亞洲國際博覽館社區治療設施八號和十號展館明日啟用。（余俊亮攝）

亞博8及10號館明日啟用

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，亞博第8及10號館明日啟用，將額外提供500張床、20個負氣壓病室，主要對象為50至60歲組別。他指，部分病人入院時情況較差，料本星期病人會進一步情況惡化，甚至需要入住深切治療部，情況令人擔憂。他續指，患者需兩星期才出院，部分情況較差則需住較長時間，對隔離設施構成壓力，而目前亞博館已入住360人，較第三波疫情多，亞博將接收情況穩定病人，而醫院集中處理嚴重病人。