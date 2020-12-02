中大調查：本地生對升讀專上教育較消極態度　校長：學制不夠多元

香港中文大學教育學院一項調查發現，本地主流學生對升讀專上教育持較消極態度，出現「主流成弱勢」的問題；相反，少數族裔對升學感到相對正面，他們認為獲得專上或大學學歷可以「放眼世界」及「提高社經地位」。調查結果又顯示，近三成受訪高中生認為，母親為最影響升讀專上教育的人物，其次為朋友及父親。 有中學校長認為，本港學制在過去十多年間有所倒退，變得愈來愈不夠多元化，例如過往有職業導向課程及職業訓練學校，但現時高中課程全部趨向學術化，難以在高中課程內探討其他可行性。校長建議應開放科目有更多實習空間，甚或是否可以探討讓部分學生不考中學文憑試，選擇其他出路。

中大教育學院一項調查發現，本地主流學生對升讀專上教育持較消極態度，出現「主流成弱勢」的問題。（中大提供）

中大教育學院教育行政與政策學系副教授袁月梅團隊，於2018年10月至2019年5月期間，以問卷及訪談形式，收集來自23間中學、逾5,000名中四至中六學生填寫的有效問卷。當中本地主流非資助學生佔39%、本地主流資助學生佔22%、內地來港及少數族裔（主要是南亞裔）分別佔12%及14 %，

調查結果顯示，少數族裔學生在各項影響升學因素的自我評分，均高於本地主流學生；內地來港學生在「重要他者（即父母、親友在學習上的支援及陪伴等）」、「專上教育功能」及「自我信念」的自評平均分亦高於本地主流學生。

在「專上教育功能」方面，內地來港學生及少數族裔學生在多個項目的自評平均分，均高於本地主流非資助學生。前兩者認為，獲得專上或大學學歷可以「放眼世界」及「提高社經地位」。「使家人快樂」的因素則對少數族裔學生最為重要。

部分少數族裔家庭不知道可用中等教育證書（GCSE）及國際普通中學教育文憑（iGCSE）中文科成績，代替文憑試中文科成績，報讀本港主流的大學聯招課程。（資料圖片）

調查問及受訪者「一位最影響你升讀專上教育的人物」，結果顯示，最多受訪學生認為母親的影響最大，佔27.8%，其次為朋友佔13.6%、父親佔12.2%。

袁月梅指出，研究結果亦反映，內地來港學生少數族裔高中生普遍面對較大的升學障礙。她引述研究數據指，財政及資源是少數族裔升學的最大障礙，部分家庭不知道可用中等教育證書（GCSE）及國際普通中學教育文憑（iGCSE）中文科成績，代替文憑試中文科成績，報讀本港主流的大學聯招課程。

團隊引述研究訪談資料則顯示，受訪內地來港學生普遍認為若未能在香港升學，便會返回內地，免除英語障礙；少數族裔學生則受制於其中文能力，例如有一位在港長大的印尼學生，去年中學文憑試期間因「過度緊張」中文考試，及後發燒因而缺席考試，去年放榜後至今仍留在家中未能升學。

元朗陳振夏中學校長歐陽麗瓊（左四）認為，過去十多年間更有所倒退，變得愈來愈不夠多元化。（中大提供）

元朗陳振夏中學校長歐陽麗瓊表示，其學校本身有招收新來港學生，她認為經濟問題是有礙非本地生上流的其中一項因素，惟最大癥結在於學制，過去十多年間更有所倒退，變得愈來愈不夠多元化，例如過往普遍有職業導向課程及職業訓練學校，現時高中課程則全部趨向學術化。另一方面的因素在於大專課程的選項較狹隘，她認為學生選科升學時，通常都是以專業掛帥，但未必每位學生都希望入讀大專院校，而是比較適合職業導向課程。

歐陽麗瓊認為，若要增加高中生的上流機會，應該為他們提供更多元化的發展機會。她續指，社經地位較低的同學比較無辜及無助，學制上未能支援，現時高中課程普遍圍繞文憑試，因此難以在高中課程內探討其他可行性，「政府行錯咗路。」她建議應在不同科目開放更多實習空間，甚或是否可以探討讓部分學生不考中學文憑試。