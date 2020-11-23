DSE 2021｜VTC課程周五起網上報名　中六生人數跌來年學額減數百

職業訓練局（VTC）旗下香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）和國際廚藝學院（ICI）等院校成員，將於本周五（27日）起接受網上報名。高級助理執行幹事任影嬋今日（23日）表示，本學年的收生數字合乎預期及達標。 因應中六學生人數下跌，職業訓練局旗下院校於2021/2022年度收生學額，與中六畢業生的調整大致相若，較往年減少約數百個。

職業訓練局（VTC）旗下院校成員，將於11月27日起接受2021/2022年度課程網上報名。（受訪者提供）

提供逾1.4萬個學額

VTC將於下學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，提供超過1.4萬個學額，適合中六學生報讀。香港高等教育科技學院（THEi）開辦約20個學士學位課程，當中包括獲政府納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，涵蓋時裝設計、產品設計、園境建築、廚藝及管理、土木工程、園藝樹藝及園境管理、測量學、運動及康樂管理、創新及多媒體科技、資訊及通訊科技等範疇。獲取錄的本地合資格學生，每年可獲港幣4.41萬元或7.68萬元學費資助。

有意報讀THEi課程的學生可於12月9日或之前透過大學聯招系統（JUPAS）報名。至於報讀其他「專業為本」的自資學士學位課程的學生，若符合「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」申請資格，每年可獲港幣3.21萬元免入息審查資助。

IVE、HKDI、ICI及THEi將於本周五及周六（27及28日）舉辦網上資訊日，應屆文憑試（DSE）中六學生及家長可透過即時問答，了解最新升學資訊。

另外，本年初落成的IVE柴灣院校網絡安全中心，為網絡安全高級文憑學生提供教學，並為其他IVE資訊科技學科學生提供與資訊網絡安全相關培訓。該中心分三大主要區域，包括網絡攻防靶場、網絡安全監控中心及惡意軟件分析實驗室。