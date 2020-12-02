新冠肺炎｜養和一洗腎病人初步確診　與院內確診個案相關

養和醫院疫情爆發未止，衞生防護中心今日公布，養和有一位需洗腎病人，經檢測後初步確診，與早前確診洗腎病人個案相關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上表示，兩名病人均於上月24日，分別於獨立使用的單人房內洗腎，經追蹤後，當日另有一至兩位病人洗腎，亦有工作人員曾協助洗腎。由於病毒有機會於當日傳播，相關人士均需要接受檢疫。

張竹君表示，養和定期為病人做新冠肺炎檢測，新發現初步確診的病人，分別於上月24及28日接受檢測，結果均呈陰性，惟昨日的檢測結果則呈初步陽性。張竹君表示，目前院內有機會出現傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇已到醫院視察，作詳細風險評估。

養和醫院上月26日公布，一名洗腎病人初步確診新冠肺炎，但他被送到公立醫院之後，才透露其妻與歌舞群組有關，並已確診。

另外，養和醫院一名77歲離世病人，上月26日檢測結果呈初步陽性，懷疑有來自「跳舞群組」的家屬，探病時將病毒傳給死者。張指，該名死者有2至4位家人，其中屬「跳舞群組」的家人，早於上月25日發燒。另一位家屬於上月25日由深圳來港，30日發燒，估計他於院內感染機會較大，屬首位循「回港易」計劃返港後確診個案。

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