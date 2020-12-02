6.21圍警總案｜官判刑斥黃之鋒自私　逾百支持者在法院外送行

前香港眾志秘書長黃之鋒，與及該組織的前成員周庭及主席林朗彥，早前承認參與去年6月21日包圍警察總部行動，今在西九龍法院被判囚7至13.5個月。裁判官王詩麗在判刑時直斥刑罰最重的黃之鋒，是集結的組織人，以包圍警總為目的，不斷呼喊貶損警員的口號，衝擊及挑戰警方權威，行動長達15小時，令警方未能回應61宗999求助，剝奪需要緊急服務的市民得到及時獲救的機會，亦漠視了行動有潛在暴力衝突的風險，狠斥黃之鋒行為十分自私。

三名被告在傍晚約6時許，陸續由囚車押走，一早已到庭支持他們的大批市民，亦一直等到天黑，他們都亮起手機燈、舉起標語，部份人更拿起學民思潮成員亦舉起旗幟以表支持。囚車駛出路口後，更有市民狂奔追車。

三名被告由囚車押走及送返羈押所的情況。(詳看下圖)

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指黃不斷以語言刺激示威者

裁判官王詩麗判刑時，有特別針對黃之鋒承認的組織未經批准集結罪，王官認為黃之鋒積極扮演領導者角色，不繼以擴音器向示威者發出指示，包括帶領他們叫口號、以言語刺激示威者拒絕談判、鼓勵示威者與稅務大樓的示威者互傳訊息，繼續作戰等。

示威持續15小時

王官表示，黃之鋒是集結組織人，圖透過自己影響力，高呼口號，牽動示威者情緒，統籌訴求，又深得示威者附和，明知正組織集結，仍繼續維持多達15小時。

王官直言，警員是維持社會治安的支柱，警總是警方執法的標誌建築，黃之鋒組織集會以包圍警總為目的，不斷呼喊貶損警員的口號，認為黃之鋒行為目的就是衝擊警方，挑戰警方權威，較其他未經批准集結情節更嚴重。

黃之鋒及林朗彥被押及法庭外情況。(詳見下圖)

漠視衝突受傷的潛在風險

王官再指，黃之鋒在案發後發出訊息：「好彩包圍到深夜都無嚴重衝突，無人受傷被捕，也達致包圍警總聚焦警察鎮壓既效果」，可見他必預計有衝突受傷的潛在風險，但仍漠視風險。

高鋒時有逾9000人參與

王官稱，高鋒時有逾9000人參與示威，阻塞交通，以致警方未能回應61宗市民的999求助，若有市民需要緊急救援服務，他們便會被剝奪及時獲救的機會，狠斥黃之鋒行為十分自私。另外，示威也令政府要花公帑修復警總外牆、閉路電視，更令警總中7個警員及8個食堂員工感不適，又令警方所提供的公共服務受阻，影響民生。

三名被告的罪名及判刑，案件發生經過。(詳看下圖)

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周庭長時間逗留示威現場

至於就周庭被控的參與未經批准集結罪，王官則指她投入參與，逗留現場逾15小時。

王官直指本案要判阻嚇性刑罰，3名被告在現今騷亂事件和大規模眾抗議活動日益增加的背景下犯案，令案情更嚴重，3人分工合作煽惑他人繼續參與集結，考慮到集結規模、各人角色、對人身傷害的潛在風險等，扣除他們認罪分別可獲22%及三分之一刑期扣減後，作出以上判決。

案件編號：WKCC2289/2020

今次是周庭首次涉刑事案件並被判囚。(詳看下圖)