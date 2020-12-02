6.21圍警總案｜周庭囚10月痛哭　黃之鋒囚13.5月籲支持者撐住

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥，因參與去年6月21日包圍警察總部，事後分別被控煽惑及參與未經批准集結罪，其中黃之鋒更在事發前一晚，已曾在手機的通訊程式中提到包圍警總，翌日亦多次在現場用擴音器與現場人士溝通，被指帶領導角色，而被控組織未經批准集結罪。3人早前已認罪並被還押，案件今（2日）在西九龍法院判刑，裁判官王詩麗指3名被告均是積極參與者，全部被囚7至13.5月。

官指事件能演變成暴力衝突

黃之鋒與林朗彥步入法庭時精神不俗，在犯人欄內向公眾席張望、點頭；周庭則顯得憔悴，看似十分疲倦，她並有把長髮紮起。

裁判官王詩麗判刑時稱，示威者將水馬、雪糕筒等推向警方防線，事件中沒人受傷實屬僥倖，但法庭判刑時不能忽略，示威者期間有機會與警員及路過市民起衝突，甚至演變成暴力事件，威脅在場人士的人身安全。王官亦稱，警方因應3人行為要加強警力防衛，浪費警方人力物力，故判黃之鋒入獄13.5個月，林朗彥入獄7個月周庭入獄10個月。

周庭聞判痛哭被拒保釋等候上訴

周庭聞判即抺淚，並在犯人欄內痛哭，王官又不許周保釋等候上訴。黃及林則未有提出申請。黃之鋒進入羈押室前向公眾席大叫：「知好難捱，撐住呀。」林朗彥大聲叫：「絕不後悔！」周庭卻止不住哭泣。

有反對者在庭外開酒慶祝

判刑後有反對者在法院門口外拍手，又開酒並揶揄「節哀順變」，引來支持者不滿，在場警員多次叫支持者不要違反限聚令。支持者之後走在囚車出入口等候，警方不斷提示勿違反限聚令，又叫記者掛上記者證。

黃之鋒及林朗彥被押送到法庭情況，有反對者在庭外慶祝。(詳看下圖)

3名被告：黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）。他們共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。黃另被控「組織未經批准集結」罪，指他同日在灣仔警察總部外組織未經批准集結。而「明知而參與未經批准集結」罪，原先指黃之鋒及周庭同日在警總外犯案，但控方最終決定就此罪對黃不提證供起訴。

案件由裁判官黃詩麗處理；黃之鋒及周庭由資深大律師駱應淦代表，林朗彥則由大律師譚俊傑代表。

三人承認控罪的情況。(詳見下圖)

+ 10 + 10 + 10

案情指，當日早上11時許，逾400名示威者聚集夏愨道，其中黃、林用擴音器呼籲包圍警總，周亦跟隨叫喊。其後眾人行往軍器廠街，有示威者攔阻警車駛入警總，黃於該處稱警總有兩個出入口，「相信各位市民都知道點樣分工配合」，林則在旁呼叫口號、拍手和應。

控方又形容黃積極扮演領導角色，在警總外較高的位置傳遞訊息及發出指示，包括呼籲示威者召更多朋友到場包圍、要求盧偉聰出來談判、否定警方專家誠意。至晚上10時，約9000名示威者佔據警總外多條馬路，黃其後著示威者保留體力、互通消息，並舉手投票表示去留意向。

警方事後檢取黃之鋒的手機。根據通訊記錄，黃案發前一晚指，因應政府總部關閉，估計群眾會佔據龍和道一帶，打算中午「開始放風呼籲金鐘往夏懿花園聚集」、下午兩時「操過去警察總部包抄兩個出入口，包圍警察總部」、傍晚播放警暴片段。黃在案發當日下午，稱行動達致包圍目的，幸無人受傷。

案件編號：WKCC2289/2020

黃之鋒等621圍警總的經過。(詳看下圖)