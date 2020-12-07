賽馬會伙理大生改造社區飯堂　設年齡友善餐具及坐椅　助飯友員工

本港正面對人口老化問題，一群社會創新設計學的學生，將白田邨的膳深軒飯堂，改造成年齡友善的社區廚房；團隊亦關注年長義工的職安安全，建議在斜路加設防滑安全貼、特製圍裙，亦期望飯友食得開心，添置可轉動坐椅、年齡友善餐具等。賽馬會社會創新設計院社會項目經理鄭依依指，學生自去年1月開始研究，今年9月正式於膳深軒落實，整個計劃涉約6萬元。

賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤說，香港未來需面對「雙老化」問題，包括人口老化、建築老齡化，學院期望以「騷‧In‧廬」計劃，以創新理念提供務實可行的社會方案，其中一項目便是研究年齡友善的社區廚房。

賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤（左後排）說，年齡友善的社區廚房為其中一個研究項目。（黃詠榆攝）

服務近1800人 8成用家為長者



東華三院陳婉珍第三齡義工中心暨膳深軒與理大合作，將白田邨的膳深軒飯堂，改造成年齡友善的社區廚房，社工徐葉駿解釋，飯堂每月平均提供4000餐次，服務近1800名基層市民，當中有近8成是長者，亦有輪椅人士、視障人士。另外，飯堂推廣第三齡發展，有近80名50歲以上的義工，故中心相當重視職安健康。



徐葉駿指，在空間和傢俬方面，中心聽取建議後在洗手間安裝扶手、濕區設置防滑地墊、斜路加設防滑安全貼。另外，他亦透露，理大學生亦為職員設計有防水、跣水功能圍裙，前面有口袋，兩側是毛巾質地，方便抹手，「地下就唔會濕晒」。

飯堂採用年齡友善餐具及坐椅等



除了關注職安，學生在工具上亦多花心思，冀長者食得開心。飯堂採用了年齡友善餐具，包括可彎曲的餐具、帶有輔助夾的筷子、易用有邊碗等，而考慮到部分長者行動不便，同學們亦改裝了椅子，變成可轉動坐椅，加設拐杖固定夾，讓長者將拐杖放在一旁，避免絆倒。

改造計劃涉6萬元 建議可用於社區飯堂、安老院舍



賽馬會社會創新設計院社會項目經理鄭依依指，三十多名理大社會創新設計學學生自去年1月開始研究，今年9月正式於膳深軒落實建議。她解釋，研究有數大方向，包括如何利用工具、餐具，提高職員、用家的安全性，防止意外發生，改造計劃涉約6萬元。她指，中心出版了相關指南，建議目前200多間社區飯堂、安老院舍亦可參考採用。