東涌將建1.3萬伙臨海公營房屋　安達臣道兩居屋盤2024/25年落成

根據房委會於今年9月預測，於2020/21年度至2024/25年度的五年間，共有逾9.5萬伙單位落成，約七成為公屋或綠置居。 當中最大型地盤為東涌第99區及第100區的公屋項目，料於2023/24年度落成，共可提供1萬伙。由於該幅地皮為填海區，料可享有海景。此外，市區亦不乏選擇，當中鑽石山大磡村地皮、即居屋啟翔苑旁，亦有約3000伙公屋單位。 至於資助出售房屋項目，東涌第54區可提供最多單位，該幅地皮同樣於沿海一帶。而安達臣道亦有兩個項目於2024/25年落成。

東涌填海區地皮。（資料圖片）

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根據運房局最新的文件，房委會預測於2020/21年度至2024/25年度的五年間，共有9.52萬伙公營房屋單位落成，當中6.71萬伙為公屋及綠置居單位，2.81萬伙為資助出售房屋。

於逾2萬伙的資助出售房屋中，最大型的項目為於東涌第54區，料於2021/22年度落成，可提供約3300伙。該幅地皮位於東涌沿海一帶，附近為私樓東環、昇薈等，惟距離東涌港鐵站有一段距離。

渣華道項目可望維港景

論地理位置，於九龍城區亦相繼有項目落成，包括在高山道的單幢項目，料可於2023/24年度落成，共有約500伙，用地鄰近沙中綫土瓜灣站。而於港島亦有渣華道居屋項目，單幢式發展料可提供200個單位，地皮鄰近海旁，料部分高層單位有海景。

東涌第99及100區共可建1萬伙公屋。（區議會文件）

朗邊中轉屋項目2024年度落成

至於在2024/25年度落成的四個項目，除啟德及安達臣道的項目外，屯門恆富路項目原定於2023/24年度落成，最新落成日期延後一年。至於元朗朗邊第一期項目，為中轉屋的原址。

朗邊中轉屋項目可於2024/25年落成。（資料圖片）

西九龍填海區項目延後一年

至於公屋及綠置居項目，最大型為東涌第99區及100區的項目，可共提供1萬伙。該幅地皮位於東涌迎東邨對出的填海區，料可享海景。而市區公屋包括鑽石山第一及第二期項目，分別於2021/22及2023/24落成，位於居民啟翔苑旁，即毗鄰鑽石山港鐵站，交通便利。

於2024/25年度落成的四個項目，包括於油塘鯉魚門項目，該地皮位於油塘欣榮街，料可有1000伙。而西九龍填海區的項目原定於2023/24年落成，即落成日期現時延後一年。而恆泰路項目為馬鞍山欣安邨的擴建項目。至於屯門業旺路項目為規劃署於2018年建議改劃的土地之一，當時已預計可於2024年度落成。