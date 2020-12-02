現金津貼｜政府為輪候公屋逾3年人士派錢交租　2人家庭可獲2200元

施政報告上月出爐，當中計劃向輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層，派發現金津貼。據運房局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議參考由今年7月起生效的綜緩租金津貼最高金額， 並把該金額減半，作為現金津貼的資助水平，即單身人士可獲1250元，2人家庭可獲2200元，合資格6人家庭則可領最高的金額3,850元。

文件顯示，1人住戶可獲1,250元；2人住戶可獲2,200元；3人住戶可獲2,650元；4人住戶可獲3,000元；5人住戶可獲3,300元；6人或以上則可獲3,850元。局方又指，部分家庭成員居於公屋、正領取綜援，相關人士並不會計算入合資格成員。

房屋署目標是於明年7月開始發放津貼。（資料圖片）

明年6月下旬發出通知書、申請表



局方又指，會盡可能簡化申請、審批程序，亦會盡量減少須提交的資料和證明文件，房屋署計劃於明年6月下旬，向所有在明年7月或以前，已輪候公屋超過三年的一般申請住戶發出計劃的通知書和申請表。另外，又會於明年7月下旬，向所有將在明年8月輪候公屋超過三年的住戶，發出通知書和申請表，如此類推。



政府預計，簡單個案需約1至3個月處理，便可透過銀行發放現金津貼，房屋署目標是於明年7月開始發放津貼。另外，局方預計計劃非經常開支預算約80多億元，而在明年中開始推行時，將有約9萬戶合資格。

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