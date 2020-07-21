安達臣道擬闢四岩洞　重置工務中央試驗所、歷史檔案中心

政府早年建議以岩洞重置現有公共設施，以騰出原址發展房屋和其他用途。根據區議會文件，政府最近提出在安達臣道石礦場發展聯用岩洞，初步建議建造4個岩洞，並在洞內及洞口興建建築物，以重置分別位於九龍灣及觀塘的工務中央試驗所及歷史檔案中心。 當局預計，在2020／2021 年分階段向立法會申請撥款，以作研究及設計工作。

聯用岩洞發展計劃的設計概念圖。（區議會文件）

政府在2012年開展的「岩洞發展長遠策略─可行性研究」初步評估，提出工務中央試驗所及歷史檔案中心，均適合建設在岩洞運作。直至2016年，土木工程拓展署聯同規劃署制訂《岩洞總綱圖》，將安達臣道石礦場後山位置，確立為全港 48 個適合作發展岩洞的「策略性岩洞區」之一。

技術上可行 對居民影響輕微

區議會文件顯示，由土木工程拓展署及政府檔案處進行的可行性研究，至今已大致完成。研究結果指出，在安達臣道石礦場內「可用岩洞發展的位置」設置工務中央試驗所及歷史檔案中心技術上可行，初步評定有關工程及運作，對市民和當區居民造成的潛在影響輕微。

岩洞內建4至5層高建築物

當局建議建造4個岩洞，高及闊約30米，長度約100米，並分別在洞內至洞口興建相關結構及建築，約高4至5層，以提供足夠樓面面積予工務中央試驗所及歷史檔案中心。項目另會建造連接隧道，供作施工用途及設施日常運作使用。

當局又計劃於設施範圍內，設置一個以斜坡安全、工程科學及石礦場歷史等為主題的多用途場地及園境空間。

聯用岩洞發展計劃的設計概念圖。（區議會文件）

可推廣香港地質史

文件又指，考慮到工務中央試驗所及歷史檔案中心的性質，岩洞發展可符合兩項設施對穩定的溫度、濕度、安全環境的需要。

當局亦指，項目將設置公眾人士使用的設施，包括檔案檢索及閱覽室，又會預留空間作社區推廣，例如作香港地質史、安達臣道石礦場歷史及歷史檔案的展覽。在新工務中央試驗所中，將舉辦講座及工作坊等活動，持續向社區推廣工程、科學等相關的 STEM 教育。

聯用岩洞發展計劃的平面圖。內設四個主岩洞，分別可重置工務中央試驗所及歷史檔案中心。（區議會文件）

重置工務試驗所可釋放具發展潛力土地

工務中央試驗所是土木工程拓展署轄下工務試驗所的總部，主要為政府的工務工程提供建築材料測試。試驗所目前位於九龍灣海濱地段，鄰近前啟德機場跑道及東九龍第二個核心商業區。當局指出，有關地段極具發展潛力，而有關地段與未來發展計劃不協調，故有需要盡早搬遷。

至於香港歷史檔案大樓則位於觀塘，於1997 年建成，截至今年4月，檔案處儲存了約170萬個歷史檔案，檔案庫的儲存量已飽和，需要利用部份位於屯門的非常用檔案庫，作為臨時歷史檔案庫。