限聚令｜消息指定額罰款增至一萬元　專家：對窮人苛刻、或違原意

有消息指，行政會議同意將違反限聚令、口罩令等定額罰款，由現時2000元增至一萬元。呼吸系統專科醫生梁子超今天（3日）在電台節目表示，香港貧富懸殊嚴重，若提升罰款至一萬元，對低收入人士十分苛刻，包括外傭，「有錢就唔使被人告，無錢就被告？」他又指出，若罰款加至一萬元後，不少被罰款者都無經濟能力繳款，就需法庭處理事件，但設定額罰款本來是為了方便執法，做法或有違原意，亦對法庭造成壓力。他認為最重要的是政府是否真的執法，而非在於罰款的金額。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，若提升罰款至一萬元，對低收入人士十分苛刻。（資料圖片／林若勤攝）

有時警方警告後違例情況仍然持續 反映有否真正執法



梁子超在港台節目《千禧年代》表示，香港貧富懸殊嚴重，若提升罰款至一萬元，對低收入人士十分苛刻，包括外傭，「有錢就唔使被人告，無錢就被告？」他指出，設立定額罰款，本是為了能便利執法，但若罰款加至一萬元後，不少被罰款者都無經濟能力繳款，就需法庭處理事件，或有違原意，亦對法庭造成壓力。他稱，見到有時警方對某類人士或情景作出警告後，違例的情況卻仍然持續，反映政府有無真正執法，更影響限聚令等措施是否有效。

數名市民致電電台，均反對罰款增至一萬元，聽眾馮先生指若檢控了一名綜援人士，料難交罰款，會十分麻煩，又批評政府未有檢控跳舞群組人士，卻要公眾「陪葬」。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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對於昨天確診數字再次破百，梁子超指政府最新推出一系統的限制社交距離措施，未來需視乎市民能否遵守規定，留在家中，「如果做到，（確診數字）一周就有反應。」他呼籲市民減少外出及避免高危活動，否則有可能再引發新一輪爆發。

他續指，院舍屬高危地點，即使推行強制檢測也未必足夠，因院舍員工或需花時間到檢測中心排隊，十分不便，他建議政府到院舍派樽，做到短時間內收樽，做法更有效。他亦相信定期檢測未必能完全堵截病毒，建議政府提升檢測的便利度，「如有病徵、曝露史，可以即刻檢測，就算有事都及早發現。定期檢測唔係唔得，但要相當密。」他補充，院舍員工亦應培養一種工作文化，避免高危活動，及留意自己及家人健康情況。

至於疫苗方面，他相信若愈早取得疫苗，對社區恢復活動、清零、緩和醫療壓力都有大幫助，指出若疫苗安全、有效，可以控制主要傳播風險渠道，或比檢測更有成效，但需有更多數據支持。