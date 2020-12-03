黎智英送抵荔枝角羈押所前　黃之鋒碰巧短暫露面

壹傳媒集團創辦人黎智英涉欺詐案被拒保釋，今午（3日）由囚車押送至荔枝角羈押所。碰巧昨日才被判入獄的黃之鋒，由於仍在等候安排服刑地點，現時亦同樣處身在同一地點，黃更在黎到步不久前，疑為「放風」或探訪而曾短暫離開囚室。

73歲的黎智英昨被控一項欺詐罪，今早與兩名公司高層在西九龍法院提堂，案件更安排在獲委任處理國安法的總裁判官蘇惠德負責處理。控方指黎過往外遊記錄頻繁，現於區院涉4宗案件，在台灣亦有生意，認為黎有潛逃風險。蘇官最終拒讓黎保釋，另兩被告則獲准。

黎被拒保釋後，便還押懲教署看管，並在下午約2時多由囚車押離西九龍法院，並在3時前已到達荔枝角羈押所。

黎智英被送至荔枝角羈押所情況，黃之鋒亦暫囚於此。(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

就在黎到步前不久，荔枝角羈押所疑為「放風」或探訪時間，數名在囚人士步出到開放地方，當中一人正是前香港眾地秘書長黃之鋒。

黃因涉去年6月21日包圍警察總部，早前承認組織未經批准集結罪等罪名，昨被判監13.5月的，他與被判囚7個月的林朗彥，昨日傍晚才被押送到荔枝角羈押所，以懲教署的一般安排，剛被判刑的人士，都會先到荔枝角分配服刑地點。黃及林應仍在等候安排，故碰巧與黎關押在同一處所。

黎智英案的另兩名被告獲准保釋。(詳看下圖)

黃之鋒與周庭等因包圍警總案昨被判囚。(詳看下圖)