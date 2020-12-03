疫苗｜新加坡新款疫苗明年首季出貨　澳門年底供醫護優先接種

全球新冠肺炎疫情持續，疫苗可望年底問世。食物及衞生局局長陳肇始昨日（2日）指出，政府已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗，初步構思讓全港市民免費接種，預計最快明年中、後期，才可進行較大規模接種。 放眼亞洲其他地區，香港採購疫苗進度似乎較為落後。正與香港籌備「旅遊氣泡」的新加坡，其研發的疫苗最快明年首季出貨；在日本，當地政府計劃向三大藥廠採購疫苗，目標明年上半年全民接種；香港鄰近地區，澳門政府已洽購應急疫苗，最快年底提供前線人員；至於台灣，亦已購得至少1,500萬劑疫苗。

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港最快明年中始大規模接種

食衞局局長陳肇始昨日出席立法會時表示，政府已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗，初步構思免費讓全港市民接種疫苗，初期優先為醫護、長者、長期病患等高風險群組接種，料涉300萬人。陳引述世衞資料，預計最快明年中、後期，才可進行較大規模接種。她強調，不排除在必要時，立法容許緊急使用任何經證明安全及有效的疫苗。

新加坡採新款RNA疫苗

全球多國研發的疫苗陸續進入第三階段，各地政府亦已洽購疫苗，並有接種時間表。在新加坡，杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）與美國藥廠Arcturus Therapeutics共同研發疫苗ARCT-021，這款疫苗屬RNA核酸疫苗，可以單劑或多劑形式注射。疫苗今年7月開始臨床試驗，所有志願者都未有出現嚴重副作用，疫苗有望進入第三階段臨床試驗，最快明年首季出貨。

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日本方面，日本政府計畫從輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和莫德納（Moderna）三家公司採購疫苗，預計可共1.45億人使用，力爭在今年內開始接種，並計劃2021上半年全國人民接種疫苗，政府負擔全部費用。

澳門料年底接種應急疫苗

澳門方面，政府已洽購應急疫苗，預計可在今年年底前到位，供醫護人員、消防員等有風險的前線人員優先接種，衞生局爭取訂購的140萬劑新冠肺炎疫苗，或要到明年上半年才能到位，屆時將安排市民接種，初步計劃有需要出外工作及讀書的人士優先接種。

台灣方面，除了研發本土疫苗，也透過「新冠肺炎疫苗實施計劃」（Covax）、國際藥廠購得至少1,500萬劑疫苗。台方日前宣布，目前已和2家疫苗廠簽約並支付訂金，1家談判進入最後階段，另有2家持續洽談中。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

梁子超：錢係其次，功效同安全性先重要

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，澳門短時間內獲得應急疫苗，有可能來自內地或輝瑞（Pfizer）／BioNTech，不過，由於輝瑞所需的藏設備規格較高，物流上存有困難，加上全球搶購輝瑞疫苗，澳門未必獲分配。

梁估計，澳門應急疫苗來自內地可能性較大，建議港府可以參考數據，「如果可靠，值得睇睇」，他指港府相比其他地區處於滯後，可以考慮引入應急疫苗，採購上亦不應排除其他廠商疫苗，「錢係其次，功效同安全性先重要」。

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