樹仁學生及校友電郵疑遭盜用　用作申請高登及連登討論區帳號

香港樹仁大學資訊科技服務中心今日（3日）向校友發電郵保安通告，內容指近日收到學生及校友反映，其電郵被人盜用作申請高登及LIHKG（連登）討論區帳號，或無故收到密碼重置電郵。 為加強電郵帳戶保安，資訊科技服務中心將啟用多重驗證功能，同時呼籲若無故收到高登、連登或其他討論區的帳號啟動或密碼重置電郵，切勿開啟電郵內任何連結。

樹仁大學資訊科技服務中心向校友發電郵保安通告，內容指近日收到學生及校友反映，其電郵被人盜用作申請高登及LIHKG（連登）討論區帳號，或無故收到密碼重置電郵。（資料圖片）

樹仁資訊科技服務中心的電郵內容指，為免電郵帳戶會被人盜用，呼籲校友提升電郵保安，包括：提高密碼強度；如懷疑電郵密碼外洩，應盡快設定新密碼；如無故收到高登、LIHKG或其他討論區的帳號啟動或密碼重置電郵，切勿開啟電郵內任何連結；應避免與其他網上系統包括銀行、網上商店或討論區使用相同的密碼組合。

為加強電郵帳戶保安，樹仁資訊科技服務中心亦將於今年12月28日啟用多重驗證功能，屆時登入電郵系統時，須登記個人手機號碼或安裝應用程式作額外驗證用途。