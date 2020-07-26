DSE 2020｜樹仁入學申請增17%　副校監胡懷中：樹仁人不輕易言棄

2020年中學文憑試已於7月22日放榜。樹仁大學副校監胡懷中今日（26日）向教職員及學生發信，他指截至昨日共收到4,231名本地學生的入學申請，較去年增加17%。 胡懷中形容，在本地學生數目持續下跌，以至疫情及各項社會環境挑戰的背景下，相關成績得來不易、令人欣喜。他說：「由當年在寶馬山籌建校舍到今日應對疫情挑戰，面對無數困難，縱使資源有限，樹仁人從不輕易言棄、迎難而上。」

副校監胡懷中：「由當年在寶馬山籌建校舍到今日應對疫情挑戰，面對無數困難，縱使資源有限，樹仁人從不輕易言棄、迎難而上。」（樹仁網頁）

胡懷中在《致樹仁仝人書》中表示，衷心感謝學生及教職員在過去一年一起守護校園，締造讓更多後輩學子嚮往的學習環境。對於新學年安排，他指會持續審視，準備不同的應變方案。

胡懷中指，作為私立大學，學費是讓學校持續獨立運作的重要支柱，又指樹仁辦學一直克勤節儉，他說：「由當年在寶馬山籌建校舍到今日應對疫情挑戰，面對無數困難，縱使資源有限，樹仁人從不輕易言棄、迎難而上。」但疫情影響廣泛，社會經濟呈現不景氣，胡懷中指明白同學或會面對財政方面的困難，大學現正仔細檢視獎學金助學金安排，希望更善用資源協助同學。他呼籲，學生倘若在學習和生活上遇上各種難題，可聯絡學生事務處，校方將盡力提供協助。

胡懷中強調，樹仁在教學質素和學術水準方面絕不妥協，校方會竭力讓教學如常，「無論病毒如何將我們阻隔，課堂形式如何改變，應該要上的課堂繼續上，應該評核的繼續評核。」