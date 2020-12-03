中一自行首接受郵寄遞表　校長：平郵宜預足時間　料親身仍屬主流

中學自行收生階段正式開始，惟鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情，全港學校停止面授課堂直至聖誕假完結，教育局昨日（2日）公布，首次容許小學透過郵遞方式將申請表寄給家長，家長同時可以用郵遞或親身到校形式向心儀中學交申請表。 在學額競爭仍激烈的情況下，有中學校長估計，親身到校交表的家長應佔大多數，但上述安排應能幫助跨區家長；若採取郵遞方式交表，則要注意繳付足夠郵費，為避免如今年疫情初期曾出現郵件積壓、延遲派遞等問題，家長應預充足時間。

今年疫情初期曾出現郵件積壓、延遲派遞等問題，元朗商會中學校長丘志良表示，若採用郵寄方式遞表，家長應預充足時間。（資料圖片）

按最新的《申請中一自行分配學位手冊》統計，下學年全港約有5,204個英中學額，較本學年減少75個學額，微跌約1.4%，以12歲學齡人口推算，自行收生階段的英中學額約13人爭一席，競爭比本學年約12人爭一席更大。

因疫情郵件或積壓 家長應預備充足時間

因應疫情，今年中一自行收生階段首次可以郵件投遞交表格，元朗商會中學校長丘志良表示，以往沒有類似郵遞安排，運作上估計沒有技術困難，一般學校會清晰列明要求文件，收妥申請表後會將回條寄回家長確認。至於投遞方式應採用平郵、掛號甚或速遞？丘志良認為，普通平郵應已足夠應付，但要注意繳付足夠郵費，學校以郵戳日期為準，但他指今年疫情初期曾出現郵件積壓、延遲派遞等問題，因此家長應預充足時間。

丘志良估計，親身到校交表的家長應佔大多數，但上述安排應能幫助跨區家長，減低交通途中的感染風險。

面試形式方面，元朗商會中學在上學年採用網上面試，丘志良指疫情下大部分小學生都要上網課，因此網上面試對他們來說應無太大問題，學校將視乎疫情決定採取實體還是網上形式面試。

英中競爭仍大

至於本港今年出現移民潮，會否減輕報讀英中的競爭？丘志良認為，去年自行階段報讀該校的人數增加約一成，原本預計今年的增長會更大，但現時來看人數應與去年相若。他又指，雖然整體跨境生會下降，但相信相關競爭因素仍然存在，本港英中仍是他們的心儀升學選項，因此他估計元朗區內熱門英中本學年的競爭依然大。

丘志良（右）指疫情下大部分小學生都要上網課，網上面試對他們來說應無太大問題，（資料圖片）

被問及今年的選校策略可否更進取，丘志良直言，Band 1英中通常全數錄取Band 1學生，「若果本身不是Band 1，很難俗稱『偷雞成功』。」（見另稿）

參加2019/2021派位年度中學學位分配辦法的小學，今日（12月3日）收到《中一自行分配學位申請表》，供分發予應屆小六學生家長。家長可於2021年1月4日至1月18日學校辦公時間內，直接將申請表交回有關中學。疫情下家長亦可透過郵遞申請，限期與親身遞表一致，截止日期以郵戳日期為準。