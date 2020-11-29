流感疫苗缺貨｜2成幼稚園未能為學童接種疫苗　家長憂增感染機會

在新冠肺肆虐的情況下，今個秋冬季的流感高峰期更令人擔心，家長都想盡早為子女接種流感疫苗，但最高風險的幼稚園生卻最缺疫苗，當中一個很大原因是參加季節性流感疫苗外展(免費)計劃的小學與幼稚園存在巨大差異，參與計劃的小學疫苗由衛生署提供，而幼園則由參與醫生自行提供。

幼兒為最高風險人士 7成幼園接種遇困難

兒科醫生韓錦倫教授引述數據指，過往三年冬季流感高峰期，幼稚園及幼兒中心的爆發宗數都是學校/院舍之冠，加上幼兒防護意識較低，傳播風險更高，以往10至12月是接種好時機，但本港幼童今年卻遇上阻礙。

幼稚園接種困難原因：

香港幼兒教育人員協會在11月12日起，進行為期兩星期的網上問卷調查，統計120份有參與今年流感疫苗學校外展計劃的回覆，發現7成幼園表示有困難，當中約21%仍未為學童接種，原因包括疫苗缺貨和家長憂慮安全問題等。更有55%參與計劃的幼園表示收到大量查詢，最多家長問疫苗産地，其次是品牌。

綜合多方面意見，疫苗學堂召集人麥肇敬醫生有三大建議，希望未來能由政府設立中央統籌機制，平均分配疫苗並設立公開、實時的流感疫苗供應資訊系統同時要平均購入不同品牌疫苗，避免個別品牌岀現問題。

私人診所收不足針 家長擔心不能在流感高峰期前接種

感染及傳染科專科曾祈殷醫生表示今年家長對接種流感疫苗的反應特別勇躍，和預期中的有出入。一般而言，私人診所會在５至６月間，向藥廠提交意向大約想採購多少針，醫生普遍會跟上年度的接種數目採購，不會有太大問題，惟獨是今年在市民勇躍外加藥廠未必能比足和意向數量一樣的針劑，令缺針情況加劇。

陸校長以一名家長身份分享，自己的一名3歲兒子就讀K1，在11月中即停課期間收到學校通告指未能如期接種，十分擔心的她自行四處「撲針」但不果，終在收到學校通告一星期後，校方可提供噴鼻式流感疫苗在12月初接種，陸校長指當時的想法是「有咩就打咩啦，好過冇！」總算是鬆一口氣。

陸校長亦分享了其他家長的難處：「自己兒子今年只需接種一針，但有其他小朋友之前從未接種的，可能要在1月才接種第2劑，屆時已踏入流感高峰期，較為危險。」

幼教人員建議：

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