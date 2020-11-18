逾16萬幼童已打流感針接種率約25%　過去5年錄1宗嚴重不良反應

本港即將踏入冬季流感季節，政府各項疫苗接種計劃自10月起展開，食物及衞生局透露截至今年11月8日，有約16.7萬名6個月至12歲以下兒童已接種流感疫苗，接種率約25.2%，與去年同期相若。 韓國與台灣先後錄得疑接種流感針後的不良反應個案，港府引述當地政府稱未有證據顯示流感針有安全風險，又重申涉事疫苗批次無供應本港。港府亦披露過去５年錄得1宗打流感針後較嚴重的的不良情況，1名48歲市民有嚴重神經系統不良情況，無人出現吉巴氏綜合症。

立法會議員陳沛然及李國麟分別就流感疫苗的數據質詢港府，其中陳沛然提問有關接種人數、支出及預算、打針後出現不良反應的議題，食物及衞生局局長陳肇始書面回覆查詢時透露， 截至今年11月8日，政府的各項疫苗接種計劃下，共有約167,900名6個月至未滿12歲的兒童接種流感疫苗，到目前為止接種率為25.2%，接種人數比較去年同期大致相若。

其他年齡群組方面，以65歲或以上接種疫苗人數最多，達29.8萬人，比率約21.7%；而相對年輕、但同屬高風險群組的50歲至64歲組別，約14.4萬人已打針，比率僅8%，是各年齡層當中最低。

食衞局透露，截至11月8日有逾16萬幼童已接種流感疫苗，比率約25%。（資料圖片／盧翊銘攝）

食衞局：「不良情況」未必由接種疫苗引起

今年在韓國及台灣先後有市民疑接種流感疫苗後出現不良反應，數十名韓國市民離世。食衞局透露，衞生署沒有備存市民報稱在接種流感疫苗後不久出現嚴重身體不適的個案數字。 當局強調流感疫苗相當安全，「不良情況」 一是指接種者在接種疫苗後出現身體毛 病。這些情況不一定由接種疫苗引起，有可能只是巧合地在接種後出現而與接種疫苗無關。

至於較嚴重的不良情況， 數據顯示過去5年度，無人於接種流感疫苗後5日至6星期內出現「吉．巴氏綜合症」，惟於2018/19年度有一名48歲市民出現其他嚴重神經系統不良情況。

本港有部份學童家長擔憂有安全風險而拒打針，陳沛然向當局查詢有幾多家長撤回同意書，衞生署回覆查詢時僅稱，沒有備存相關數字。

李國麟亦關注疫苗的風險，當局回覆指，得悉韓國及台灣政府認為未有證據顯示相關流感疫苗有安全風險，當地衞生當局已公布有關事件的調查結果，而疫苗供應商亦確認涉及的相關流感疫苗的批次並沒有供應本港。

港府2019/20年度花費34萬元購1,700劑噴鼻式流感疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

今年度花費雙倍 買多6萬劑流感針

政府亦披露各年度的疫苗採購支出，今個年度預算花費8千3百萬元，購買87.8萬劑流感針，花費是上個年度4千萬元高一倍，所購的劑量較去年多6萬針。而上年度購入的1,700劑噴鼻式流感疫苗，共花費34萬元，即每劑的採購價約200元。