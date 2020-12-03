藥劑師學會：港人對內地滅活疫苗無信心　不認同港府做得遲

英國於本月2日批准輝瑞（Pfizer）的mRNA (核酸）新冠肺炎疫苗，香港醫院藥劑師學會今日（3日）介紹各種疫苗的分別，又指mRNA疫苗是最新技術，故同意政府先觀察後購入的方法，不認同香港採購疫苗做得遲。 有份參與輝瑞新冠疫苗研發的復星醫藥指，正等候本港衞生署批准使用疫苗，最快可安排疫苗於下年首季供港。 至於澳門政府衛生局長李展潤昨日指，明年初底將有滅活疫苗供市民接種。學會指，滅活疫苗大多由內地生產，認為香港人未必願意接種，「可能啲人會無信心，希望大家睇下證據。」

mRNA疫苗是利基因工程技術研發，疫苗必須冷藏於零下20度至70度。（麥凱茵攝）

現時共有5種製造疫苗的方法，其中mRNA是最新技術，利用基因工程改造mRNA或DNA的蛋白質尖端，而有病毒S蛋白質的基因，可以指示人體細胞製造S蛋白質，引發免疫反應。

英國政府所批准使用的輝瑞（Pfizer）的BNT162b2疫苗，及莫德納（Moderna）的mRNA-1273疫苗便是以mRNA技術研發。兩間藥廠的第三期臨床研究初步數據，顯示兩隻疫苗的有效率分別為95%及94.1%，遠較世衞的50%高。

香港醫院藥劑師學會12月3日介紹各種新冠肺炎疫苗的分別。（麥凱茵攝）

感染及傳染病專科醫生林緯遜指出，疫苗採用的技術新，市民感到陌生，害怕是合理，但從數據得知疫苗的副作用與一般疫苗無異，包括疲累、頭痛、肌肉痛等，「結果令人鼓舞。」

但政府指最快要下年中才有疫苗，藥劑師學會會長崔俊明則認為，本港的疫情較歐美輕，「唔覺得香港遲，加拿大個啲買每人9劑疫苗，首批一定唔到香港。」他又認為，新疫苗的安全等仍有待觀察。

英國政府所批准使用的輝瑞（Pfizer）的疫苗以mRNA技術研發。（Getty）

澳門首批疫苗將會採用滅活疫苗，滅活技術是將病毒殺死並過濾至不會致病，引起人體的免疫反應，技術已使用數十年。崔俊明指，內地共生產5款滅活疫苗，但香港人因無信心而不接種，盼大家了解數據再作決定。

香港何時有疫苗？有份參與輝瑞新冠疫苗研發的復星醫藥指，正等候本港衞生署批准使用疫苗，最快可安排疫苗於下年首季供港。

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