新冠肺炎｜中央支援改建「方艙醫院」明啟用　負壓艙首曝光

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今天（2日）再增103宗個案。公立醫院負壓病床短缺，亞博館的社區治療設施已有300多名病人入住，醫院管理局決定明天起，啟用亞博8號及10號場館接收病人，設500張病床。 該兩個展館改建而成的「方艙醫院」，由中央政府支援改建而成。場館內設有20個負壓艙，每個艙最多可放置4張病床。負壓艙將有三項用途，包括供病人急救，或於檢查時使用。若確診者同屬一個家庭，或可安排入住。

截至今天早上9時，共有860名病人，在20間公立醫院及亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫，當中約370人，入住亞博1號展館，該館使用率已達約74%。由於亞博2號館主要用作接收初步確診及分流病人，因此醫管局決定再加開多2個展館的治療設施，明天早上8時起接收病人。

即將啟用的兩個設治療設施展館，是由中央政府支援改建的亞博8號及10號展館。兩館互通，共設500張病床，另有20個負壓艙，每個艙最多可放4張病床。

李立業（右）指，現時有14名醫生於亞博工作，因應啟用新展館，人手會加到28名醫生。（余俊亮攝）

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，8號及10號館的設施，與1、2號館相若。惟在每張床的床頭，增設一個緊急呼叫鈴。病人按下按鈕後，系統會即時通知中央指揮中心的醫護。

李立業稱，負壓艙未來主要有3個用途，其一是供病人做私隱度高的檢查，例如心電圖、婦科檢查等；其二是供確診家庭入住，「但幼童未必得，我哋收嘅病人要有自理能力。」第三就是當遇到危急狀況，如需取病人的黏液檢查，或需急救時使用。

李稱，負壓艙採雙重門設計，特設一個小裝置去判斷房門是否妥善關好。若房門打開，裝置的乒乓球會滑出到房外的管道，而房門關上時，就會溜回房內的管道。負壓艙內有一部空氣過濾器，可製造負壓環境及過濾房內空氣，空氣會從負壓艙上方排出，由於在負壓艙外的病人，同樣患新冠肺炎，料不會有交叉感染問題。

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李立業續指，現時有14名醫生於亞博工作，因應新場館的治療設施啟用，醫生人手會加到28人，另目前有10多名私家醫生協助服務，未來會招聘更多人手。醫院管理局護理經理陳淑敏就稱，亞博社區治療設施內，會再增加50多名護士人手，連同兼職護士，將有約100人在4個展館工作，每更有20名護士當值，另有100名支援職系員工、抽血員等。

按目前流程，病人初步確診後，會被送到亞博的2號館，等待覆檢及分流；再安排入住1、8或10號館。而同樣由中央支援改建的9號及11號館，共設500張病床，日後若確診者再增多，有需要時會啟用。李立業感謝中央及深圳市政府協調，先建好負壓艙硬件，並運港組裝。