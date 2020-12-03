中年漢涉謀殺女兒｜法醫指嬰兒不懂自行轉身　認為遭人放俯臥姿勢

中年漢涉把3個月大女兒獨留在家，女兒37小時後被發現時已死，中年漢被控謀殺案今(3日)在高等法院續審，控方傳召法醫作供。法醫認為一個3個月大的嬰兒，不太可能自行轉身，認為她去世前，被人擺放至俯臥的姿勢，並維持一段時間。而該姿勢會影響至呼吸，認為女嬰窒息致死，脫水和飢饉亦導致其死亡。

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

獨留在家後非短時間內去世

法醫藍偉文供稱，他於2018年8月23日4時許，到案發地點初步檢查女嬰的屍體。他估計女嬰的死亡時間，為22月下午4時至23日早上7時。而女嬰據報是21日晚上11時許被留在家中，法醫認為女嬰並非被獨留在家一段短時間內去世。

法醫藍偉文稱一個3個月大的嬰兒，不大可能自行轉身，故認為其俯臥姿勢是他人做成。(朱棨新攝)

去世前6至8小時未有進食

法醫於24日進行驗屍，並指女嬰的體重為4.7公斤。法醫指，女嬰較同齡的嬰兒輕。此外，女嬰身體出現脫水的情況，而在去世前6至8小時，未有進食。法醫認為，女嬰的死因為窒息，而脫水和飢饉亦促致其死亡。

3個月大嬰兒不太可能自行轉身

法醫又指，一個3個月大的嬰兒不太可能自行轉身，認為她去世前，被人擺放至俯臥的姿勢，並維持一段時間。而該姿勢會影響至呼吸。若女嬰的上半身被枕頭和被子遮蓋，或妨礙其呼吸，最終導致引致窒息。

案件編號：HCCC253/2019

案件發生經過。(詳看下圖)