中大化驗室19個深喉唾液檢測樣本疑受污染　需重新收集樣本化驗

衞生署衞生防護中心晚上公布，中大醫學院化驗室在處理新型冠狀病毒病檢測19個深喉唾液樣本時，懷疑試劑在處理過程中受污染，已立即停止化驗該批樣本。中心強調，中大化驗所及時發現和通報事件，有關化驗結果沒有影響已確診和初步確診的病人，並向19名受影響人士致歉。

衞生署衞生防護中心晚上公布，中大醫學院化驗室在處理新型冠狀病毒病檢測19個深喉唾液樣本時，懷疑試劑在處理過程中受污染，已立即停止化驗該批樣本。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處昨日晚上接獲中大通報，其化驗室在處理中心外判新型冠狀病毒病檢測19個深喉唾液樣本時，懷疑試劑在處理過程中受污染，為確保檢測的結果準確及小心起見，中大已立即停止該19個樣本的化驗。

中心指，得悉事件後，已聯絡該19名人士進行病毒檢測的私家醫生，盡快安排受影響人士重新採集樣本以作檢測。

中心強調，中大化驗所及時發現和通報事件，有關化驗結果沒有影響已確診和初步確診的病人。發言人指，會繼續與中大跟進事件，檢視相關流程，避免同類型事件再次發生，及確保檢測結果的準確性。

在「防疫抗疫基金」的支持下，衞生署與港大和中大的醫學院合作，由兩間醫學院新增檢測設備及相關人員，提供2019冠狀病毒病檢測服務，為期12個月。衞生防護中心會將部分樣本交予兩所大學的化驗室進行檢測。