新冠肺炎｜立橋人壽向的士司機贈現金津貼　若確診可獲1.2萬元

立橋人壽宣佈免費送贈新冠肺炎現金保障予全港的士司機。若他們於香港不幸確診患上新冠肺炎，將為已登記保障的的士司機於治療期間提供現金津貼，讓他們不用擔心影響生計。

行政總裁李滿能指出，公司為有需要人士在這充滿挑戰的時期燃起希望，幫助他們渡過艱難的日子。近日新冠肺炎疫情反彈，確診數字直線上升，的士司機在疫情期間冒着高感染風險為香港市民服務，每日接觸的人數較多，若不幸患上新冠肺炎，可能會擔心不能工作及影響收入。公司推出免費『同行抗疫新冠肺炎現金保障』，給予的士司機抗疫支援，假若不幸確診新冠肺炎，於治療期間可以獲得高達12,000元現金津貼，助他們減輕財務負擔，專心去休養，不用擔心確診後手停口停。

由2020年12月7日起，所有持有有效的士司機證的的士司機從業員，均可到立橋人壽公司網頁 www.wli.com.hk 或致電28307573免費登記『同行抗疫新冠肺炎現金保障』。若不幸於香港確診新冠肺炎，於治療期間將可獲得高達12,000元現金津貼（每日600港元，最多長達20天）。此項保障費用全免，登記程序簡單方便，不設限額，申請人登記後會收到短訊或電郵，確認登記成功及生效日期，保障期由成功登記日起至2021年3月31日。