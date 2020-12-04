確診食肆｜增17間餐廳上榜　3患者曾訪紅館　當日張敬軒辦演唱會

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，周四（3日）新增90宗個案中有79宗是本地感染，其中31宗是感染源頭未明。衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增17間食肆，包括蘭桂坊「Dragon I」、太古城中心二期「王家沙．花樣年華」、葵涌廣場「丸.．茶手作」等。 此外，有三名確診者報稱於11月28日到訪香港體育館，倘日期無誤，當日是本地歌手張敬軒舉行演唱會的其中一天。

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，屬於歌舞群組的50歲男子（個案編號：6119），他於11月28日確診，報稱於11月26日到訪蘭桂坊中央廣場「Dragon I」。該餐廳為楊受成長子楊其龍主理，日間為中日餐廳，夜間則為夜店。

此外，屬於歌舞群組的36歲女子(個案編號：5927)，於11月24日發病、26日確診，她於11月23日曾到訪多處，包括九龍城的「Orange Elephant Thai Restaurant」、新港中心唐宮小聚，及尖沙嘴北京道一號。

北京道一號亦有食肆上榜，為位於10樓的中菜館御寶軒。一名62歲女子，於11月17日發病，於27日確診，曾於11月19日到訪該餐廳。一名20歲女子（個案編號：6003），於11月24日發病，27日確診，她於發病後、11月25日曾到葵涌廣場「丸.．茶手作」。

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11月28日，有三名確診者報稱曾到訪香港體育館，當日為歌手張敬軒舉行演唱會。（資料圖片）

有三名確診者報稱於11月28日曾到訪香港體育館，他們同樣於12月3日確診，分別為一名23歲女子（個案編號：6539），她於11月30日發病、一名無病徵的33歲男子（個案編號：6541）及一名33歲女子（個案編號：6542），她於12月1日發病。三人均報稱居住不同住址，分別為旺角Skypark、馬鞍山耀安邨耀欣樓及深水埗石硤尾街深水埗大廈，而Skypark周四亦報名新增4名住客確診。翻查資料，11月28日當日為本地歌手張敬軒於香港體育館舉行演唱會。

▼近14日確診者行蹤及到訪場所▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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