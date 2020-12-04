新冠肺炎｜院舍員工強制檢測　業界憂人手不足　促派員上門採樣

本港第四波新冠肺炎嚴峻，病毒蔓延至院舍。筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍昨天（3日）再多39名院友確診，葵盛東護理安老院和新蒲崗百樂護老院亦有人染疫。社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南今天（4日）在港台節目《千禧年代》表示，擔心強制檢測導致前線人手不足，又指多個檢測中心已額滿，冀當局可參考早前自願檢測做法，派員上門採樣。

日前食衞局局長公布規定安老院、殘疾人士院舍和護養院員工須強制檢測，會在本月15日至21日值勤的員工須於本月14日或之前在社區檢測中心，或自費到私營化驗所做檢測。

全港4萬從業員 強檢安排倉促

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南表示，業界對強制檢測感到倉促，沒有聽過社署或政府提過有關消息。他質疑，全港9個社區檢測中心是否能夠消化涉及的4萬名從業員，認為多人排隊會構成感染風險。他表示，社區檢測中心大部分本周已經額滿，市區的油麻地梁顯利檢測中心要去到本月11日後才有時間預約。

他認為，當局應參考早前5輪派人到院舍進行自願檢測，為員工安排上門採樣，做法最不影響院舍運作。當時自願檢測參與率超過7成，他指這方法已經可處理了一部分員工，剩下數目已經少了很多。

早前葵涌殘疾人士院舍國寶之家有多人感染新冠肺炎。（資料圖片／梁鵬威攝）

憂院舍員會因不欲檢測而休假

曾紀南表示，私營安老院舍員工的工時更長，達12小時一更，加上每周六天工作。有員工晚上7時下班，而檢測中心開放至晚上8時，他們未必趕得及前往較遠的檢測中心，或要犧牲休息時間檢測。他擔憂，是次強制檢測顯露了院舍人手不足問題，有員工乾脆不檢測而休假。