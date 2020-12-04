新冠肺炎｜院舍員工強制檢測　業界憂人手不足　促派員上門採樣

撰文：陳家怡
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本港第四波新冠肺炎嚴峻，病毒蔓延至院舍。筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍昨天（3日）再多39名院友確診，葵盛東護理安老院和新蒲崗百樂護老院亦有人染疫。社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南今天（4日）在港台節目《千禧年代》表示，擔心強制檢測導致前線人手不足，又指多個檢測中心已額滿，冀當局可參考早前自願檢測做法，派員上門採樣。
日前食衞局局長公布規定安老院、殘疾人士院舍和護養院員工須強制檢測，會在本月15日至21日值勤的員工須於本月14日或之前在社區檢測中心，或自費到私營化驗所做檢測。
全港4萬從業員 強檢安排倉促
社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南表示，業界對強制檢測感到倉促，沒有聽過社署或政府提過有關消息。他質疑，全港9個社區檢測中心是否能夠消化涉及的4萬名從業員，認為多人排隊會構成感染風險。他表示，社區檢測中心大部分本周已經額滿，市區的油麻地梁顯利檢測中心要去到本月11日後才有時間預約。
他認為，當局應參考早前5輪派人到院舍進行自願檢測，為員工安排上門採樣，做法最不影響院舍運作。當時自願檢測參與率超過7成，他指這方法已經可處理了一部分員工，剩下數目已經少了很多。
早前葵涌殘疾人士院舍國寶之家有多人感染新冠肺炎。（資料圖片／梁鵬威攝）
憂院舍員會因不欲檢測而休假
曾紀南表示，私營安老院舍員工的工時更長，達12小時一更，加上每周六天工作。有員工晚上7時下班，而檢測中心開放至晚上8時，他們未必趕得及前往較遠的檢測中心，或要犧牲休息時間檢測。他擔憂，是次強制檢測顯露了院舍人手不足問題，有員工乾脆不檢測而休假。
社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南擔憂是次強制檢測顯露了院舍人手不足問題，有員工乾脆不檢測而休假。。（資料圖片／張浩維攝）