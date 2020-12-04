新冠肺炎│社署將於黃竹坑、灣仔設院舍員工專用臨時檢測中心

社會福利署今日（12月4日）宣布，將設立兩間專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的臨時檢測中心，以方便他們接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。兩間臨時檢測中心分別為於，香港黃竹坑遊樂場及香港灣仔軒尼詩道籃球場,，分別於今日（12月4日）及明日（12月5日）起投入服務。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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食物及衞生局局長陳肇始於11月30日按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍以及護養院員工，須於12月1日至14日期間，按照公告指明的規定及程序，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。

社署發言人表示，院舍員工除可考慮到「社區檢測中心」進行檢測或自費自行安排檢測外，亦可攜同由院舍填妥的「檢測登記表」，前往兩間臨時檢測中心作即場登記及進行檢測，不設預約，費用全免。

兩間臨時檢測中心的資料如下：

（一）黃竹坑臨時檢測中心 地址：香港黃竹坑遊樂場（2號足球場） 開放日期和時間：由12月4日起每日上午9時至下午1時30分；及下午2時30分至晚上7時

（二）灣仔臨時檢測中心 地址：香港灣仔軒尼詩道籃球場 開放日期和時間：由12月5日起每日上午9時至下午1時30分；及下午2時30分至晚上7時

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南今早在一個電台節目表示，只有早前9個檢測中心不夠應付全港4萬名院舍員工，檢測中心位置和開放時間難以讓員工下班後去檢測，擔心前線人手不足。他促請當局參考早前自願檢測的做法，派員到院舍採樣。