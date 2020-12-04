西醫強制檢測｜推行至今有私醫發30張書面指示　批評樣本瓶仍短缺

政府早前刊憲，賦權註冊醫生於11月28日至12月11日期間，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上新冠肺炎的人接受檢測。有私家醫生表示，措施生效至昨日(3日)約6天，發出的書面指示由數張到數十張不等，大部分市民都無抗拒接受檢測，有私醫認為，情況反映只要政府做好檢測的安排，毋須以法例要求市民強制檢測也可。 另外，有私家醫生指政府給予醫生的樣本瓶數量不足，上周六（28日)獲發一批25個樣本瓶後要「三催四請」，周三才獲發第二批檢測樽，曾有病人有呼吸道病徵，希望安排他接受強制檢測，終因樣本瓶不足而未能安排。 而兒科醫生需要向兒童派大便樣本瓶，數量就更為短缺，結果需動用「私伙樽」為病人檢測。有醫生亦指措施令他們工作量大增，需花時間向病人解釋及上載資料，每名病人多花10分鐘去處理。

家庭醫生林永和表示，他發出了約30張書面指示，暫未見有病人未能於限期前完成檢測。 （資料圖片）

兒童專用大便樣本瓶不足 只可以「私伙樽」頂替



家庭醫生林永和表示，他發出了約30張書面指示，暫未見有病人未能於限期前完成檢測。他稱，措施生效初期較為混亂，政府給予醫生的樣本瓶數量不足。醫生每次可以訂50個樽，但政府在上周六，即措施生效首天，僅供應25個樽，本周一他見樣本瓶存量不足，有半天不敢向所有病人發出書面指示，「有啲睇開嘅病人，知道佢會肯驗，就用另一個計劃畀樽佢；無睇開嘅病人，先出強制檢測書面指示。」他於周一下午才收到多25個樣本瓶。

他引述有兒科醫生指，兒童需用大便樣本瓶作檢測，與一般的深喉唾液樽不同，但政府起初僅提供到5個大便樽，令該名兒科醫生只可用「私伙樽」，把深喉唾液樽上的條碼撕下及貼到大便樽上，再提供給病人做檢測。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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醫生與病人未同步收到通知短訊



林永和續指，當強制檢測的病人化驗有結果時，政府會以短訊通知病人及他本人，但偶爾有病人收到短訊，而他收不到的情況，令他未必能得悉該病人的結果。而部分病人在交樣本的48小時後仍未有結果，十分焦急，「有個病人星期日交樣本，昨晚先有結果。」

家庭醫生鄭志文指，他「三催四請」下，政府才於昨天下午再供應多25個樽，「追咗十次啊，如果無出（強制檢測）我又犯法，叫人去拎樽，出面又唔夠。」。 （資料圖片）

上周六獲一批25個檢測樽後 至周三才獲第二批



醫學會副會長、家庭醫生鄭志文就稱，他發出了數十張書面指示，亦未聞病人不接受檢測的情況。他指，大部分市民都不抗拒檢測，或因需有陰性結果才可上班、上學，但他們在郵局、門診都取不到樣本瓶，因此才向醫生求診，他認為反映只要政府做好檢測的安排，毋須以法例要求市民強制檢測也可，「唔係要人晨早去拎樽…如果有個地方隨時都畀人拎到樽，其實唔使強制檢測都得啦。」

然而，他同樣指出樣本瓶不足的問題，指除了在上周六獲發25個樽後，就一直未有新一批供應，他「三催四請」下，政府才於周三(2日)下午再供應多25個樽，「追咗十次啊，如果無出（強制檢測）我又犯法，叫人去拎樽，出面又唔夠。」

另外，他稱上載病人資料的系統步驟繁複，醫生需重覆填寫市民及自己資料；而政府亦會在發出書面指示後兩天，發出自動短訊提醒病人及醫生，「可能交咗樣本，運緊去未收到，佢都會send sms，我收好多短訊！」

▼01實測咽喉拭子採樣▼

蔡堅曾遭病人質疑為何要檢測

醫學會會長蔡堅就指，他發出了6、7張書面指示，料計及全港醫生發出的指示數目，檢測的人比以往會多一倍。他稱，有會員投訴樣本瓶不足，曾有病人有呼吸道病徵，希望安排他接受強制檢測，終因樣本瓶不足而未能安排。另有會員反映措施令他們工作量大增，需花時間向病人解釋、填寫表格及上載資料，每名病人多花10分鐘去處理。

蔡堅稱，醫生或會因強制檢測而與病人有爭拗，他近日曾遇到一名病人有咳、痰等呼吸道病徵，「聽筒聽有雜聲」，但該病人指自己到其他醫生求醫時都未有被要求檢測，質疑他的做法，他最終向該病人發強制檢測書面指示，暫未知病人最後有無遵守。