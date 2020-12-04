新冠肺炎｜黃大仙採樣亭投入運作　市民斥樣樣都遲　疫苗慢人半拍

因應疫情再度爆發，政府今日（4日)起於黃大仙廣場，安排流動採樣亭為市民進行免費檢測，服務時間為上午10時至晚上8時。採樣亭正式運作前半小時已有三十餘人排隊。 對於澳門於本月已有疫苗可供應，有參與檢測的市民認為香港政府「樣樣慢半拍」，認為疫苗供應應越早越好；對於「安心出行」應用程式，有市民認為私隱不足，「去到邊度都check住咁」。

黃大仙廣場流動採樣亭為市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，檢測費用全免。（馬煒傑攝）

因為疫情再度爆發，政府安排香港分子病理檢驗中心於黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場、西貢賽馬會大會堂停車場、大埔社區中心籃球場和太和邨太和鄰里社區中心對出空地設立流動採樣亭，提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，檢測費用全免。

檢測亭開始運作前已有30名市民排隊等候

而今日（4日）開始投入運作的黃大仙採樣亭由上午10時至晚上8時提供服務，暫定開放至下星期四(10日）。檢測亭於運作前半小時已有三十餘人排隊等候，工作人員指為避免混亂，三十人打後需在外排隊。而現場環境亦較開揚，檢測的過程亦可被其他市民看見，惟大部分接受檢測人士不太在意。

疫苗進度慢 「樣樣慢半拍」

市民鄧先生為求安心，於早上到了採樣亭進行檢測。對於多國政府，以至澳門都曾表示，將於本月底起為高風險人士接種疫苗，鄧先生認為香港政府「樣樣都遲、慢人半拍」，認為疫苗供應始終越早越好，他又以澳門的抗疫與香港作比較，指澳門「樣樣都做到，清零咁滯，香港樣樣慢吞吞唔知想點！」

使用「安心出行」 對整個香港都好

對於「安心出行」應用程式，鄧先生亦表示有使用，經過商場都會掃一掃，認為如果大家都用大家都可以安心啲，不只是個人，對整個香港都好；另外，對於第四波疫情爆發以五、六十歲為主，鄧先生表示擔心，「年紀越大都會差啲」，加上如果受感染，全家都有危險，所以覺得大家都應勇躍進行檢測，以斬斷傳播鏈，「唔斷尾，隨時又爆第五波」。

工作人員指為避免混亂，三十人打後需在外排隊。（馬煒傑攝）

市民斥政府：「爆發果陣好似冇準備咁」

在老人院工作的蔡女士需接受強制檢測，「唔做冇工開」。對於疫苗問題，蔡女士同樣認為速度緩慢，更指政府樣樣都慢人一步，「爆發果陣好似冇準備咁」；至於「安心出行」，蔡女士並不知是甚麼，經解釋後，她認為「冇咩私隱，唔咁好，去到邊度都check住咁」。至於檢測過程可被其他人看到，蔡女士則認為應加上屏風。

應合作進行檢測 幫助切斷源頭

市民葉先生表示屋企樓上有確診個案，所以進行檢測以「攞個安心」。葉先生指自己為退休人士，平日都甚少出街，出街都會戴上口罩，以減低感染風險；葉先生又認為，市民應合作進行檢測，以幫助切斷源頭。