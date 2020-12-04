比特幣騙案｜比特通行政總裁涉騙婦人千個比特幣　裁罪名不成立

比特幣(bitcoin)交易平台「比特通」行政總裁梁永熹，被指詐騙一名婦人，致對方損失1000個比特幣。梁否認指控早前受審。暫委法官黃士翔今（4日）指，女事主供詞不可靠，她所提的指控與電腦鑑證結果不符，故裁定梁所有罪名不成立。辯方隨即申索訟費，控方指通訊記錄顯示被告曾配合事主「做戲」，屬自招嫌疑，法庭最終拒梁的訟費申請。

被告梁永熹被控一項欺詐罪及四項洗黑錢罪。欺詐罪指他2018年3月5日至13日期間，在香港藉欺騙並意圖詐騙，誘使女子忻汝英把比特幣轉移到梁提及的Trezor錢包，導致梁獲益或導致忻女士蒙受不利。另4罪指，梁同年4月13至8月24日，處理4筆款額，包括兩筆美元，及兩筆為港元，折合共逾1121萬港元。

被告與事主以密安訊溝通

辯方審訊時，指受僱BTL集團的事主，不想被公司發現她與被告的貨幣交易，於是替被告在手機安裝通訊軟件「密安訊」以作私下溝通。被告依照事主的指示作交易，並配合她「做場戲」隱瞞BTL集團。辯方呈上「密安訊」的記錄作證，控方則認為該些內容是揑造出來。

官信納密安訊記錄真實

法官今分析指，雖然控方專家證人指「密安訊」設計粗疏，但辯方專家證明了被告呈上的備份通訊記錄與原檔相同，而且通訊對話內容亦與交易記錄完全吻合。法庭信納該些「密安訊」對話為真實。

事主供詞與電腦鑑證結果不符

法官不相信事主的口供。事主供稱，被告替她安裝冷錢包當日，先叫她設密碼，之後叫她抄下24組字碼。不過，控方專家指，安裝該冷錢包的首要步驟為抄寫24組字碼，然後才是設定密碼。另外，事主指被告當日將兩個冷錢包偷龍轉鳳。法官則認為其說法不合情理，而事主就交易過程的供詞亦不合乎電腦鑑證結果。

事主與管理層關係密切

事主表示她在集團中任銷售員，惟法官留意到她與管理層關係密切，其身份明顯不止如此簡單。她對此刻意迴避，令人生疑。相反，被告的說法吻合電腦記錄。他雖然知道有方法可隱藏相關交易記錄，但沒如此行事。法庭相信被告的供詞，並裁定所有罪名不成立。

案件編號：DCCC493/2019