中年漢涉謀殺女兒案｜被告自辯稱覺女兒得意　妻卻反叛愈話愈要做

三個月大女嬰疑被獨自留在元朗村屋家中37小時，最終窒息去世，女嬰父親被控謀殺罪。案件今（3日）在高等法院續審時，被告自辯。他供稱和年輕20年的妻子結織後，迅即墮入愛河，對方更懷有他的骨肉。雖然有家人建議墮胎，但妻子堅持生下來。被告又指，和妻子對女兒的出生感高興，一同分擔照顧的工作，他亦覺得女兒得意，手機內有很多愛女的照片。惟妻子在誕女後，會晚上外出「食糖水」，有時徹夜未歸，惟妻性格反叛，愈話愈要做。案發日早上，他早上起床後，對方更是失去蹤影。

被告有三段婚姻並有一子

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

被告自辯時透露曾有三段婚姻，其中第一任妻子為他誕下兒子。

盧曾因欠債做陪酒

他於2017年5月初，透過Facebook結識涉案女嬰的母親盧殷童(現年22歲)。兩人迅即墮入愛河。他解釋，雖然盧比他年輕很多，但兩人很投契。被告又指，兩人未拍拖前，盧因欠債而曾做陪酒，她申請破產後，未有再做陪酒。

同年8月，盧告知他懷孕。雖然盧的母親建議墮胎，但盧堅持生下來。為了迎接新生命，兩人搬到元朗新田涉案住所，並於2018年3月結婚。

案件發生經過。(詳見下圖)

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盧於2018年5月21日誕下女兒，被告指他和盧都對此感到高興，亦一同照顧女兒。他又指女兒得意，很喜歡她，手機亦藏有很多女兒的照片。

指盧自7月起常夜出飲糖水

而盧自7月開始，要求晚上外出和朋友「食糖水」。被告指，因盧當時壓力大，想放鬆一下，他於是同意對方外出。盧和母親曾整天到內地修甲理髮，被告亦未有反對。惟盧有時聲稱外出數小時，最終翌日早上才歸家。被告坦言未有就此問題與盧爭吵，並解釋對方性格反叛，「愈話佢，(盧)愈要做」。

被告指女兒需於8月21早上11時覆診，惟被告於同日早上7時許起床後，不見盧的蹤影。被告在住所附近搜尋，和致電盧，但不果，為此感到擔心。

案件下周一續。

案件編號：HCCC253/2020